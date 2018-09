El MoraBanc disputa un amistós contra el Saragossa

El MoraBanc Andorra juga avui a les 20 hores contra el Tecnyconta Saragossa a Alguaire. L’equip de Porfi Fisac arriba totalment renovat, amb onze incorporacions i és tota una incògnita. Aques partit serà un assaig molt important de cara a la pròxima temporada.

En aquest sentit, l’aler del MoraBanc, Reggie Upshaw, va explicar ahir abans de l’entrenament que juguen contra un rival «amb talent», que compta amb «experiència». «Crec que faran un joc físic, ràpid i amb molts rebots», assegurava.

En aquesta línia, el nord-americà creu que l’equip tricolor està fent «bons entrenaments», que «poden servir per al futur». «A l’entrenament sempre has d’estar al 100%, i això és el que vull, vull que Andorra i l’entrenador estigui orgullós d’aquest equip que tenim», afegia. Pel que fa al seu paper a l’equip, va remarcar que prefereix «jugar de quatre» però que les darreres setmanes, «he estat jugant de tres, per si cal fer aquest paper durant la temporada». En previsió del que pugui passar i en el cas que es compliqués la temporada, l’entrenador Ibon Navarro està experimentant per poder esprémer i trobar la millor versió del Morabanc.

«El més important de la pretemporada és jugar de pressa i dur, és igual si cometem errors perquè encara és aviat i, en el cas de fer-ho, l’entrenador ens avisa i d’aquesta manera els podem corregir», revelava Upshaw.

D’aquesta manera, els deures s’estan fent molt bé. De fet, el MoraBanc d’aquesta pròxima temporada, imposa. No només per haver trepitjat al Barça a la Lliga Catalana, sinó perquè està demostrant una gran qualitat. «Hem d’entrenar més dur i ja veurem si falta alguna cosa més al futur», comentava. «Ens trobem tots en plena forma i en molt bon estat de salut», concloïa.