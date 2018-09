Gutiérrez guanya el segon eslàlom i la general del SAC

Per altra banda, Àxel Esteve va ser 13è en el segon eslàlom de la copa i Xavi Salvadores, 17è. Àlex Rius va ser desqualificat a la primera mànega.

L’andorrana es va imposar en la primera mànega i també en la segona, amb 48,95 i 49,94, respectivament, per sumar un temps total d’1.38,89. Gutiérrez va aconseguir millorar els seus punts FIS, amb 10,32. El dia anterior n’havia fet 7,08, i en l’última llista de la FIS en tenia 16,47. De la mateixa manera, amb victòria, Mireia Gutiérrez es va convetir en la guanyadora de la classificació general d’eslàlom amb 250 punts.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació