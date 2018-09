La gala FIM Awards creix i se celebrarà al Poliesportiu d’Andorra

Per segon any consecutiu, Andorra acollirà els FIM Awards i l’Assemblea General de la Federació Internacional de Motociclisme, en la qual es decidirà la nova presidència. Vito Ippolito, que ostenta el càrrec des de fa 12 anys, ha arribat al límit del seu mandat.

En aquest sentit, els delegats de 113 països votaran el relleu a la presidència, a més d’assistir a la cerimònia en la qual es premia als campions del món de motociclisme de totes les disciplines. D’aquesta manera des del 29 de novembre fins al 4 de desembre, Andorra serà la capital mundial del motociclisme.

Com a principal novetat, aquest any, tant el sopar de gala com la cerimònia, se celebrarà al Poliesportiu d’Andorra, després que es compti amb 600 convidats, xifra que supera als 480 de la passada edició, quan l’acte es va organitzar a l’Andorra Park Hotel.

«L’augment de convidats és l’únic motiu pel qual s’ha fet un canvi d’ubicació», indicava la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, durant la presentació de l’acte ahir. En aquesta línia, Marsol va voler destacar «l’atractiu turístic d’Andorra» que l’esdeveniment suposa, a més «dels ingressos que aporta a la parròquia i al país».

Per altra banda, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va destacar «la repercussió mediàtica internacional d’associar la marca Andorra durant dos anys consecutius a l’elit del motociclisme mundial». «A Andorra, és un esport de tradició, i a més, cada vegada tenim més residents professionals d’aquest esport al país», afegia. A parer seu, «la línia està encetada», ja que aquests congressos donen visibilitat. «És un reconeixement a l’esforç del país», reiterava.

Per altra banda, Ippolito manifestava «la satisfacció per tornar a Andorra, l’any passat va ser molt especial». «Andorra té un gran nivell d’organització, una gran preparació i una gran acollida per part de la població, que ha demostrat conèixer el motociclisme». «És una satisfacció i un orgull, la Federació Motociclista d’Andorra fa una gran labor i té un motociclisme de qualitat, a més, compleixen amb els programes de medi ambient de la federació internacional».

Per la seva banda, Josep M. Cabanes, director de banca privada d’Andbank, va recordar que és un esdeveniment «que els interessa molt per la seva magnitud, és un dels cinc esports més grans del món».

Nous premis

A més dels 43 campions del món de totes les modalitats premiats, es faran reconeixements per als deu equips campions del món i es donaran cinc premis especials, com són medi ambient, seguretat civil, millor dona, fair play i un premi anomenat El futur. En aquest cas, l’FMA és candidata a guanyar el premi per potenciar la pràctica de trial entre els més menuts. «Al novembre donarem més detalls, però transformarem el pavelló per la gala, i hi haurà més sorpreses», expressava la presidenta de la FMA, Natàlia Gallego. «Hi haurà un acte de firma d’autògrafs dels campions del món dirigit al públic andorrà», afegia.

2019 i 2020, descartats

Ippolito va comentar també que organitzar l’esdeveniment al país queda descartat pels dos pròxims anys però «si tot va bé, es podrà tornar en un futur». Ara per ara, «hi ha molts països que el volen acollir». Serà precisament en l’assemblea que se celebrarà a Andorra on es coneixerà la seu de l’any vinent. En aquesta cita anual internacional, també és on es modifiquen els codis i reglaments de les competicions regulades per la Federació Internacional de Motociclisme. Així mateix, el Centre de Congressos d’Andorra també acollirà les assemblees generals de tres unions continents: FIM Àfrica, que comptarà amb 25 delegats, FIM Àsia, amb 30 delegats i FIM Llatinoamèrica, amb 40. H