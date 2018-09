El Govern pactarà amb l’oposició les lleis que cal aprovar abans

Actualement hi ha 33 lleis a tràmit parlamentari, però, tal com va reconèixer fa un parell de setmanes el cap de Govern, Toni Martí, no totes podran ser aprovades abans que se celebrin les pròximes eleccions generals, a finals de març o principis d’abril. Per l’Executiu, deia Martí, «totes les lleis són importants» i així ho va tornar a afirmar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «Des del moment que s’entren a tràmit, tots els projectes són importants, però som conscients que el calendari té un límit», va dir el també titular de la cartera de Finances, tot admeten que amb l’horitzó electoral ja fixat «el que hem d’intentar és que es puguin aprovar el màxim possible».



Primer els pressupostos

Davant l’evidència que alguns projectes de llei es quedaran pel camí, el ministre va dir que es tractarien els considerats més urgents i va recordar la intenció del cap de Govern de parlar amb els altres grups parlamentaris per tal de consensuar «una llista». Així, el primer punt que s’hauria d’aprovar, i «tal com va aflorar dimarts en el Debat d’Orientació Política entre els diferents consellers generals» és el dels pressupostos. Segons va dir Cinca, Martí ja va decidir la data de les eleccions pensant en què el nou govern «ja tingui una eina tan important aprovada».



Altres prioritats serien les vinculades als compromisos internacionals, com l’acord monetari, «que no té cap contingut polític però és de molta complexitat», de manera que no tindria sentit que la feina feta fins ara «quedés a l’armari». El ministre també va dir que a la «llista» s’haurien d’incloure les lleis de Funció Pública i les lleis laborals. Així i tot, el ministre va insistir en la voluntat del Govern de reunir-se prèviament amb tots els grups per arribar a un acord.