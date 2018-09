Més de 2.200 persones escullen metge referent en tres dies

Més de 2.200 persones, fins ahir, ja havien escollit el seu metge referent. Són les xifres que va fer públiques el ministre portaveu, Jordi Cinca, després que el titular de Salut, Carles Álvarez, les comuniqués durant el consell de ministres. Amb aquestes dades les primeres consideracions «no poden deixar de ser optimistes», va expressar Cinca, que va aprofitar la intervenció en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet ministerial per transmetre també un missatge de «confiança i tranquil·litat» davant els dubtes que han sorgit entre els pacients, recordant que no hi ha un termini per designar el facultatiu de referència.



Cinca va destacar que el més «important» d’aquestes xifres és que totes aquestes persones ja es poden beneficiar «de la qüestió més immediata i palpable», que és el règim del tercer pagador, és a dir, que quan vagin a visitar-se només hauran de fer front al pagament de la part que li pertoca i no hauran d’avançar els diners que posteriorment retorna la CASS.

Dubtes

El ministre portaveu va admetre que els darrers dies han estat molts els pacients que han manifestat dubtes sobre el procés de canvi i les repercussions que els pot comportar, de manera que Cinca va aprofitar per aclarir alguns elements, sobretot, tot allò que fa referència als terminis. El ministre va recordar que el procés de tria del metge referent que es va obrir dilluns «no es tanca», de manera que no hi ha fixada una data límit per escollir facultatiu. «És bo que tothom ho vagi fent, però no hi ha urgència», va manifestar, afegint que la voluntat és «anar consolidant el model sense que això hagi d’estressar ningú, que de manera natural es faci el canvi».



De la mateixa manera va recordar que per ara tampoc s’introduiran canvis en el percentatge de copagament en cas que algú vagi directament a l’especialista. Una penalització que està contemplada en la nova llei de la CASS que tot just es troba a tràmit parlamentari i sense data d’aprovació. «Fins que no entre en vigor la llei, l’impacte del canvi de model és pràcticament nul», va admetre. Amb tot, l’entrada en vigor d’aquest text tampoc suposarà la fi del termini per escollir metge referent.



De fet, Cinca va indicar que en el moment que es tingui aprovada la nova llei de la CASS serà «moment de fer balanç» i que «el ministeri valori quanta gent s’ha donat d’alta, quanta gent ha identificat el metge referent i veure com el model es fa més efectiu»

Malalties cròniques

Un altre dels dubtes que han arribat al ministeri és la possible penalització pel fet que si algú que té una malaltia crònica vagi directament a l’especialista sense seguir la via del metge referent. El ministre portaveu va deixar clar que es preveu que aquestes visites a l’especialista es pugui fer de manera freqüent i «amb una derivació més àgil» sense haver d’assumir un major percentatge de copagament.



Igualment va concretar que totes aquelles persones que ja tenen visites amb facultatius de fora del país o operacions programades sense haver passat pel metge referent les podran mantenir sense penalització. Amb tot, Cinca va aconsellar-los que «ho facin saber» al seu metge de referència perquè pugui constar en l’historial.



Malgrat tot, el portaveu de l’Executiu va insistir que la valoració és positiva i que la millor mostra que els ciutadans «són conscients» de la implementació del nou model és que hi hagi més de 2.200 persones que ja han fet la designació amb tan sols tres dies.