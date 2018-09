L’AREB aprova un nou traspàs de clients de BPA a Vall Banc

L’AREB va acordar ahir un nou traspàs de clients de BPA a Vall Banc, tal com es va publicar al BOPA. Amb aquest darrer són ja vuit les migracions aprovades i molt pocs els comptes que segueixen bloquejats a l’entitat intervinguda. En els propers dies, les entitats han d’informar als seus respectius clients de la decisió de l’AREB, tan si han estat considerats clients aptes com no aptes. De fet, i arran de diverses sentències judicials que decretaven que l’AREB no havia informat degudament als clients, l’organisme va reforçar les mesures de comunicació perquè els clients que són o no traspassables coneguin la nova situació.



La migració operativa i tècnica començarà en breu i es podrà allargar fins al 31 d’octubre d’enguany, tal com consta en la comunicació oficial. L’últim traspàs s’havia autoritzat el mes de maig passat, quan es van migrar a la nova entitat bancària 80 comptes per un valor de 29 milions d’euros. Cal recordar que perquè els comptes puguin ser traspassats han hagut de passar el procés de revisió que s’està duent a terme a tots els clients des de la nacionalització del banc i el naixement de Vall Banc. En definitiva, perquè puguin ser migrats cal que es confirmi l’evidència que no concorren causes relatives a delictes, faltes o infraccions.



Pel que fa a la renda variable bloquejada a Crédit Suïsse, se segueix a l’espera de la resolució de la justícia helvètica d’un recurs interposat per uns clients que no permet a l’AREB reclamar el seu reintegrament.

Fins a vuit migracions

El primer traspàs es va fer l’abril del 2016, poc més d’un any després de la nota del FinCEN, i va aglutinar el 92% dels clients de BPA i, dels que no van ser traspassats, un 3% van ser considerats sospitosos de blanqueig de capitals, mentre que el 4% restant van ser considerats no aptes per manca d’aportació de documentació justificativa de la seva operativa. Aquest 4% corresponia a 1.242 clients, amb un volum de negoci de 708 milions d’euros.