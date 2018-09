Birkin i la Comédie-Française, plats forts de la Saison Culturelle

Encara que ja s’havia anunciat, l’actuació de Birkin al país el proper 24 de novembre segueix sent la fita més remarcable de la Saison Culturelle francesa 2018-2019 presentada ahir. I tot i que la data és assenyalada, no seria just que eclipsés les altres propostes d’aquesta temporada com, per exemple, el retorn al país de la Comédie-Française després de tres anys d’absència.



Encara que falten més de dos mesos per l’arribada de Birkin, al Prat del Roure escaldenc, la meitat de l’aforament de la sala ja està complet. Birkin retrà homenatge en la seva actuació al cantautor Serge Gainsbourg, ja que interpretarà la seva música acompanyada de l’Orquestra Simfònica Perpinyà-Mediterrani, després que la negociació amb l’ONCA per fer aquesta funció fracassés.



La posada en escena de ‘Bazajet’ corre a cárrec de l’actual director de la Comédie-Française

Els plats forts de la temporada no només són musicals: la companyia estatal francesa interpretarà Bazajet, l’única tragèdia contemporània que Racine va escriure, que serà representada segons la posada en escena plantejada per l’actual director de la Comédie-Française, Eric Ruf. La cita és al Centre cultural lauredià el 12 de març a les 21.00 hores.

Assenyalats

I segons les paraules de l’ambaixadora francesa al país, Jocelyn Caballero, encara caldria sumar dues perles a aquestes dues propostes per acabar component aquest top quatre de la Saison Culturelle: la representació d’Edmond i el concert de les joveníssimes L.E.J. Edmond explica la première de Cyrano de Bergerac. Els 12 actors d’aquesta obra escrita i dirigida per Alexis Michalik interpreten una obra que recorda les grans epopeies teatrals del segle XIX i no s’estalvia les paròdies de la París d’aquell segle que es repeteixen en ple segle XXI. No caldrà esperar molt per veure la posada en escena, la cita és el 25 d’octubre a Sant Julià de Lòria.



Pel que fa la primera visita de les L.E.J., encara que no és massa conegut a aquesta banda dels Pirineus, aquest trio musical revelació porta de cap els joves, i no tan joves francesos. Premiades com a grup revelació en els premis Victoire de la música i com a millor interpretació femenina en els Globes de Cristal que entrega l’Associació de Premsa Francesa, ofereixen textos molt treballats, músiques amb aromes de diferents cultures i ritmes enganxoses. A part de la veu, també interpreten el violoncel i diferents instruments de percussió. L’actuació al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany està prevista pel 7 de juny.

Diversitat

Com a novetat, totes les propostes s’executaran en col·laboració, almenys, d’una entitat andorrana

En total, la Saison Culturelle 2018-2019 ofereix 16 propostes molt diverses i, com a novetat, totes elles s’executaran «en col·laboració d’almenys una entitat andorrana», va explicar Caballero. A més, l’ambaixadora va voler destacar que les propostes «no s’adrecen només al públic francòfon, ja que estan plantejades perquè la llengua no constitueixi una barrera». La representant gal·la, a més, va afegir que amb aquest esperit inclusiu, també han mantingut una política de preus molt ajustats: «Vuit de les 16 propostes, exactament la meitats, són gratuïtes i la resta no excedeixen els 25 euros, mentre que pels joves mantenim el preu de 5 euros». I és que per a Caballero, el col·lectiu juvenil segueix sent una clara aposta de les temporades culturals franceses.

Barreja de conceptes

Un punt fort de la Saison són les propostes que ofereixen una barreja d’elements, potser, poc habitual. Per exemple, en el marc de la seva col·laboració amb el festival SaxFest, els Désaxés oferiran un espectacle que barrejarà jazz de primera qualitat amb un espectacle d’humor. El museu de FEDA acollirà una altra barreja interessant: l’exposició Ça chauffe pour la planète, un recull de caricatures publicades en premsa que atacaran, alhora, la llibertat d’expressió i informació i la lluita contra el canvi climàtic. Caballero es va mostrar particularment satisfeta d’aquesta exposició creada «del no res» per l’ambaixada francesa al Principat.



I no només barreja de conceptes, també de cultures, ja que l’habitual Primavera dels poetes tindrà lloc aquest any durant la diada de Sant Jordi, per descobrir trobadors moderns de banda i banda dels Pirineus.

Sanoe, la (quasi) advocada de la ‘bande dessinée’ inspirada pel manga

Sophie Verdaguer es troba darrere del pseudònim de Sanoe, un nom d’origen japonès que ens orienta cap a l’estil del qual ha begut aquesta il·lustradora: el manga. La jove va desenvolupar la seva passió des dels bancs de la Facultat de Dret, encara que va acabar ingressant a l’Escola Visual de Bordeus per deixar fluir els seus dissenys que mostren un estil manga en el seu vessant més naïf i màgic, del qual podrem gaudir en el petit però potent saló de La Massana Còmic, també en el marc de la nova Saison Culturelle. Sanoe oferirà una exposició d’originals de la seva obra, com per exemple Issunboshi, le petit samouraï, el seu primer àlbum editat el 2016 i La grande ourse, publicat el 2017 per l’editorial Soleil, que el descriu com «un bell relat introspectiu que muta en un conte fantàstic, sublimat per un univers gràfic hipnotitzant».



Aquesta revelació de la bande déssinee també mostrarà la seva obra in situ a les escoles franceses i andorranes del país, on tindrà l’ocasió d’explicar com es va obrir camí en el món de la il·lustració, ajudada d’internet, fins que va cridar l’atenció dels editors