L’acord amb la UE i la Marca Andorra, reptes de la nova junta de la CEA

L’Acord d’Associació amb la Unió Europea, la Marca Andorra i les relacions internacionals. Aquestes són les tres prioritats de la nova junta de la CEA, que just ahir va ser ratificada per la mesa electoral en ser l’única candidatura que s’havia presentat. El canvi suposa una nova cara visible al capdavant de la patronal: Gerard Cadena –fins ara vicepresident–, i la renovació de pràcticament la meitat dels membres que integren la junta, «amb un 40% de dones», va fer notar el president entrant.

Cadena va posar de relleu que l’Acord d’Associació amb la UE és un dels reptes més importants per a Andorra, però va lamentar que de moment no disposin de la informació necessària per poder adaptar-se als canvis que comportarà. «Tota la informació que ens puguin donar serà benvinguda, ja que en aquests moments els empresaris estan una mica indecisos a l’hora de fer noves inversions», va manifestar el nou president tot i que va descartar aturar-ne les negociacions i va especificar que «s’hauria de seguir treballant sense pauses però sense presses».

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va recordar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l’acord requereix la implicació de tots els sectors. «Crec que és normal que qui no està en el dia a dia de les negociacions tingui el sentiment que li cal més informació», va mostrar-se comprensiu Cinca. Tot i així, va sostenir que «el Govern no ha parat de fer esforços en aquest sentit» i va explicar que «a mesura que s’avanci en l’acord els sectors implicats en cada àmbit podran participar-hi de manera molt directa, com ja s’ha fet amb el del tabac».

La CEA vol millorar la projecció internacional del Principat. Per això la patronal ha decidit implicar-se en la Marca Andorra i crear una taula mixta entre polítics i empresaris. D’altra banda, la nova junta veu una oportunitat en la Cimera Iberoamericana que s’ha de celebrar el 2020 aquí. «Ens permetrà donar-nos a conèixer i explicar les virtuts d’Andorra a caps d’Estat i empresaris molt importants de l’Amèrica Llatina», va avançar Cadena.

Canvis interns

El president entrant va explicar que es reorganitzarà l’estructura de la CEA «per poder donar suport a totes les empreses que configuren actualment el teixit empresarial» i que es crearan tres grans grups: un per als sectors tradicionals, un altre per als transversals, i un darrer per als negocis d’innovació i noves tecnologies. En ser preguntat sobre la decisió de Toni Martí d’esgotar la legislatura, Cadena va veure-ho amb bons ulls perquè «dona la possibilitat d’aprovar un pressupost». I va insistir en la necessitat de tirar endavant la llei que ha de canviar el codi de relacions laborals, «ja que ha de clarificar la posició de tots plegats, empresaris i treballadors».

El president sortint, Xavier Altimir, va mostrar ple suport als reptes que s’ha fixat la nova junta de la patronal i va remarcar que el gran tema és l’acord amb la UE perquè «és el que ens ha de posicionar i donar visibilitat a nivell internacional». Més enllà de celebrar que per primer cop hi hagi hagut una candidatura opositora a la seva i hagi pogut passar el relleu després de tretze anys al capdavant de la CEA, va anunciar que de cara al futur «no em plantejo tancar cap porta».