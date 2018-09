L’artista Vanda Drouin convida a una reflexió sobre l’art geomètric

L’artista encampadana Vanda Drouin va presentar ahir al vespre la seva primera exposició anomenada La línia com a punt de partida a la sala d’exposicions del comú d’Encamp, que acollirà les obres fins a l’11 d’octubre. L’exposició consta de 21 obres en total, de les quals 14 estan fetes exclusivament partir de diferents trossos de paper i la resta, són pintures a l’oli.



L’artista va afirmar ahir durant la inauguració que l’exposició pretén captar l’atenció de l’espectador a través d’un gran repertori de formes i volums que creen una sèrie de jocs visuals en funció de la llum i la posició de l’observador. A més, Drouin assegura que «l’obra neix sota una voluntat de recerca i representació del concepte d’infinit i aquest infinit, s’entén com una matèria conformada per ordre i desordre simultàniament i es manifesta constantment en les formes que ens envolten».

La intenció principal, segons l’artista, és «captar una idea abstracta i convertir-la en alguna cosa tangible que sí que es pot percebre amb els nostres sentits com és la forma, el volum i el color», informa l’ANA.

Interès per la geometria

Drouin fa anys que reflexiona sobre els dissenys geomètrics en l’expressió artística de diferents cultures i moments històrics i la seva vinculació amb pensaments filosòfics. Com a part d’aquest interès va analitzar durant la seva etapa formativa l’art islàmic en l’article Geometria i espirtiutalitat: des d’una simplicitat molt profunda. En aquest, reivindicava la necessitat de mirar a l’art geomètric «des d’una mirada que va molt més enllà de la seva forma» i subratllava la interpretació que, en aquest sentit van fer Kandinsky i altres artistes vinculats amb l’abstracció geomètrica del segle XX.