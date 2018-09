Els col·legis vigilaran la validació dels professionals sense títol universitari

Els col·legis participaran en el procés d’habilitació dels professionals sense titulació universitària que vulguin exercir al Principat, segons van acordar els representants dels diferents col·legis amb el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, en la reunió mantinguda el passat dimarts al vespre. Malgrat el neguit que ha suscitat entre els col·lectius implicats la modificació de la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals anunciada a finals d’agost, el ministre va precisar que es tracta d’una «reforma menor i en cap cas significa exercir la professió sense titulació».

«Fins ara s’exigia una titulació acadèmica, és a dir, aquella que expedeix la universitat, mentre que quedaven excloses totes les que havien concedit altres institucions. A partir d’ara, en canvi, serà suficient amb una titulació o habilitació professional, aquella que no és acadèmica però que és oficial i habilita per a l’exercici de la professió en ser reconeguda per l’Estat», va esvair els dubtes el ministre. De fet, el canvi ve motivat per l’objectiu d’adaptar-se a la normativa europea.

L’homologació en altres països i l’experiència comptaran a l’hora d’avalar la seva entrada

Amb tot, des dels col·legis professionals encara hi ha dubtes per la por que la modificació provoqui una pèrdua de qualitat en els serveis oferts al país. A parer de la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, en representació de tots els col·legis, «la modificació dona peu a autoritzar l’exercici d’una professió en base a la reputació o l’experiència», un procés que és «molt subjectiu» i que, des del seu punt de vista, pot implicar «criteris opacs». Per això, des del primer dia ja van expressar la seva disconformitat i preocupació davant d’una possible pèrdua de qualitat. «El Govern ens acusa de proteccionistes», va retreure Bellocq tot i precisar que «nosaltres apostem per la qualitat i volem oferir a l’usuari suficient tranquil·litat a l’hora d’acudir a qualsevol professional». A més, els col·legis no acaben d’entendre que el canvi arribi ara, ja que, segons Bellocq, «no és habitual trobar-se persones a Andorra que vulguin exercir sense disposar d’un títol universitari, tot i que el Govern assegura que s’estan donant alguns casos i que cal alinear-se amb la UE per donar-hi resposta».

Col·laboració amb el Govern

Europa ja acceptava les titulacions professionals per a l’exercici d’una professió i Andorra s’hi suma ara

Arran del malestar generat, el ministeri ha iniciat converses amb els representants dels col·legis que ja han servit per trobar alguns punts d’acord, entre els quals destaca el procediment d’homologació per als professionals sense títol universitari. «Nosaltres participarem a l’hora d’efectuar aquestes autoritzacions i tindrem dret a la paraula per establir un sistema de validació i vetllar conjuntament per al bon exercici de qualsevol professió liberal», va manifestar Bellocq.

El ministre d’Educació va matisar que «s’estudiarà cas per cas» i que a l’hora de validar qualsevol sol·licitud provinent d’una persona sense títol universitari però sí un d’oficial es tindrà en compte tant els casos d’homologació d’altres països com l’experiència. Ara bé, aquest darrer aspecte només serà un element més a tenir en consideració malgrat haver-se estès que podia ser l’únic element de validació. El responsable d’Educació va admetre que «potser no s’havia explicat suficientment bé i que si cal es faran correccions perquè els col·legis se sentin més còmodes».

