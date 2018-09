Enllestides les millores als refugis de Fontverd i Cabana Sorda

El Govern ha dut a terme, aquest any, les obres de millora dels refugis de Fontverd i de Cabana Sorda, per tal de donar una millor acollida als excursionistes que en fan ús. En total s’han invertit en aquestes millores 139.322 euros.



Les obres al refugi de Cabana Sorda, segons informen des de l'executiu, s’han pensat en base al potencial del refugi durant l’hivern com a punt de sortida de diferents recorreguts d’esquí de muntanya. Per això s’ha fet l’aïllament tèrmic de totes les parets, s’ha canviat el paviment, s’ha optimitzat l’espai existent i s’han fet millores interiors com la instal·lació d’una estufa de llenya i pous de llum. A més, s’ha instal·lat un lavabo sec a l’exterior.



Pel que fa al refugi de Fontverd, s’ha canviat la teulada i el paviment i també s’han instal·lat una estufa i un lavabo sec a l’exterior. A més, l’equip de manteniment de refugis ha sanejat les finestres i ha pintat les parets per millorar la imatge del refugi.



Aquests treballs s’emmarquen en la voluntat del Govern de potenciar l’accés a la muntanya i de millorar contínuament la xarxa de refugis. De fet, un cop finalitzats els quatre refugis guardats que conformen la ruta Coronallacs, l’any passat, enguany s’han millorat els refugis lliures de Fontverd i Cabana Sorda que també es troben en aquest recorregut.