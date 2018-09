Escaldes habilita 155 noves places d'aparcament per a motocicletes

El comú d'Escaldes-Engordany crea 155 places gratuïtes per a motocicletes en els aparcaments comunals i horitzontals de Veedors, Arnaldeta de Caboet, Fener, Església, Parnal, Pouader i Creu Blanca. En alguns casos s'han suprimit places d'aparcament de vehicles, com al del Fener o a l'Arnaldeta de Caboet on n'han eliminat cinc, ampliant a 40 i 36 respectivament els espais nous. De la mateixa manera, també s'han pintat els passos de vianants de l'interior dels pàrquings per evitar que s'obstaculitzin els espais per a vianants.

L'objectiu del departament d'Aparcaments del comú és facilitar als usuaris de motocicletes d'alternatives per evitar que aparquin en zones no habilitades per a vehicles de dues rodes. Des del comú es fa una crida perquè els conductors, especialment els motoristes, col·laborin i utilitzin les noves zones habilitades per aparcar els seus vehicles. La parròquia escaldenca ja disposava de 203 places fora dels aparcaments per a l'estacionament de motocicletes.