Andorra ven 208 publicacions en la Setmana del llibre en català

L’àrea de Lectura Pública i Biblioteques, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu valoren molt positivament la presència conjunta a la 36a Setmana del llibre en català celebrada a Barcelona del 7 al 16 de setembre. L’estand d’Andorra oferia 238 títols diferents, 16 més que l’any 2017, i en total se’n van vendre 208, 12 més que l’any passat. S’ha constatat, també que el nombre de vendes augmenta els dies que es fan presentacions dels llibres.



Els títols més venuts van ser: Món rural, mots que es perden, de Josep Espunyes, d’Edicions Salòria, amb 13 exemplars; Últim estiu a Ordino. Edició 20 anys de Joan Peruga, d’Editorial Andorra, amb 12 exemplars; Paradís d’ombres, de Núria Gras, de Pagès Editors, amb 11 exemplars; Camins d’Andorra, nova edició d’Andorra Turisme, amb 10 exemplars, i Mil cent i un estels, d’Alexandre Bonanit, d’Editorial Andorra, amb 7 exemplars venuts.



També es va destacar la bona acceptació de les activitats proposades per donar a conèixer tant la producció editorial d’Andorra i del Pirineu com els escriptors amb la jornada dedicada a les presentacions del Pirineu. Es va comptar amb la presència d’11 autors: Manel Gibert, Joan Peruga, David Gàlvez i Mònica Armengol, Josep Enric Dallerès, Pep Cortès, Ludmilla Lacueva Canut, Josep Espunyes, Albert Roig, Isaac Beà i Raimon Díaz Mariño, presentats per l’escriptor Vicenç Villatoro.