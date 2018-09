El PS «no entén» que el Govern no contempli els habitatges socials

El conseller general del PS Pere López assegura no entendre que la llei de mesures urgents presentada pel Govern no inclogui cap aposta ferma per impulsar projectes de pisos socials. Per això, el parlamentari preguntarà sobre les intencions de l’Executiu en aquesta matèria en la propera sessió de control, que s’ha de celebrar el dia 2 d’octubre.



En l’escrit tramitat ahir a Sindicatura, López recorda «la situació que es viu al mercat de lloguer amb enormes dificultats per part de molta gent per trobar habitatges a un preu raonable». A més, també fa referència als projectes impulsats a la Solana del Pas de la Casa i el de Jovial a Andorra la Vella (ambdós sota mandats socialdemòcrates), com a únics pisos socials al país i posa sobre la taula «les declaracions del Raonador del Ciutadà, Marc Vila, en la seva compareixença davant la comissió de Socials del Consell General», quan va assenyalar la manca d’habitatge social a Andorra. López també denuncia que la llei òmnibus, ara a tràmit parlamentari, no inclogui cap mesura en aquest sentit.



Per tot plegat, el que el PS pregunta per escrit al Govern és «per quin motiu no s’ha inclòs cap mesura per impulsar la construcció de pisos socials al projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges». Així doncs, la voluntat dels socialdemòcrates és «conèixer el parer de l’Executiu en relació als habitatges socials» un cop és «pública i notòria la situació del mercat de lloguer».

Habitatge assequible

López considera que projectes com els del Pas de la Casa i Andorra la Vella són «una fórmula realment necessària per facilitar l’habitatge assequible» que poden «reactivar l’economia, així com condicionar equipaments existents o de nova construcció amb una finalitat social». López lamenta que la llei òmnibus no parli en cap dels seus articles d’aquesta possibilitat, i en canvi plantegi la reducció de la cessió urbanística als comuns.

Pel que fa a la llei d’urbanisme, el PS recorda que apunta a la construcció d’habitatge social com a un dels objectius de les cessions, siguin econòmiques o en terrenys.