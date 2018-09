Urgències lamenta que els escàndols eclipsin la «bona feina» del servei

«Que el SAAS sigui el punt de mira constant i que surti cada dia als mitjans, la veritat és que no ens ajuda a treballar», va reconèixer el director assistencial del servei, Joan Martínez Benazet. En particular, es va referir a com han afectat els diferents escàndols apareguts en els mitjans els darrers mesos en relació a Urgències i com afecten els professionals d’aquest servei de l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell: «Parlo molt amb l’actual cap d’Urgències en funcions, el doctor Marcos Gutiérrez, i m’explica el sentiment dels metges, que senten que no es valora la tasca que desenvolupen ni a l’hospital, ni al SUM, que en aquest país fan una feinada brutal, ja que, els tenim al costat de seguida per qualsevol cosa que passi i treballen molt bé». Respecte la seva pròpia experiència com a director assistencial, Benazet va assegurar que «al SAAS, tens la sensació que de debò poses tota la carn a la graella, però la pròpia carn. És molt dur treballar aquí, no ajuda a treballar estar tot el dia contestant preguntes parlamentàries i rebent moltes pressions de tot tipus».

Dret a la informació

El director assistencial va assegurar comprendre la importància del dret a la informació i a la llibertat d’expressió: «És important que la gent estigui informada però s’haurien d’explicar les dues coses», diu en referència a la bona feina que, segons expliquen els metges del SAAS, queden eclipsades pels escàndols o els procediments judicials. «El SAAS és molt gran, hi ha més de 1.000 persones treballant en un producte que és la salut i que ja suposa una feina sota pressió molt gran perquè els processos assistencials comporten una responsabilitat severa. Tot això la fa una entitat complexa», va recordar Benazet.



A més, el director assistencial es va remetre a dades «mesurables» que certifiquen la qualitat del SAAS per concloure que «el producte final és molt bo quan ens comparem amb altres hospitals». Creu que per culpa dels escàndols, la societat percep que «això és la cova d’Alí Babà i no ho és».

Transparència

Benazet va insistir que molts dels assumptes judicialitzats «són del passat». I encara que no va negar que sota l’actual direcció general del doctor Piqué «puguem trobar petites coses a corregir, perquè l’Administració Pública és molt complexa i farragosa, les coses es fan amb un rigor que no es mereix que cada dia estem a la premsa» perquè «el SAAS és transparent, nosaltres no amagarem res, la direcció assistencial, per suposat, però la direcció general, tampoc». En aquest sentit, Benazet va parlar de la vocació de personal assitencial «per millorar la salut de les persones». Estrictament des d’un punt de vista personal, el director assistencial va assegurar que «per què està al SAAS», els respon que és una institució que «estimo i que hem de fer funcionar bé». Les judicialitzacions relacionades amb el SAAS «no s’han de barrejar» amb l’assitència mèdica, «malgrat que tot hagi coincidit amb el temps», va demanar el doctor Benazet.

Prorrogat el contracte d’Ambulàncies del Pirineu un any

El SAAS va confirmar ahir que el contracte amb Ambulàncies del Pirineu, de quatre anys i que vencia el 2018, s’ha prorrogat un any i segons preveuen les clàusules del document, que encara permetrien allargar-lo un any més, fins a finals del 2020. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va reconèixer el juny que l’adjudicatària havia incomplert el codi de relacions laborals i després que alguns dels treballadors presentessin denúncies al servei d’inspecció de Treball i al SAAS, per incompliments en els horaris dels treballadors i en la inspecció dels vehicles. El SAAS també va confirmar ahir que no treballa «ara mateix» en un nou concurs i que encara no ha decidit si hi haurà una segona pròrroga o no.