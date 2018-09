Conveni amb Espanya per reforçar l’autosuficiència de sang al Principat

El ministre de Salut, Carles Alvarez, i la seva homòloga espanyola, Maria Luisa Carcedo, van signar ahir a Madrid un acord de cooperació, en el marc de la salut pública, per a la promoció de la donació de sang i l’obtenció de components sanguinis per a transfusió. Alvarez i Carcedo, a més, van tractar diversos temes d’interès comú.



Ambdós països van formalitzar la seva cooperació de manera recíproca i amb l’objectiu de protegir els interessos comuns en l’àrea de la medicina transfusional, promocionar la donació de sang entre la població i importar components sanguinis per a transfusió entre els dos territoris i promoure i impulsar el funcionament dels Sistemes d’Hemovigilància. Ja es disposa d’un conveni d’importació de productes sanguinis amb França. A començaments del 2017 es van iniciar les converses amb l’estat espanyol per disposar d’un conveni similar al que actualment disposa el SAAS amb França, per tal d’assegurar l’autosuficiència de sang al Principat.