La flama dels Jocs inicia el camí cap a Andorra la Vella

El mes vinent els Jocs Speciual Olympics es disputen a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell. La flama de l’esdeveniment arribava per mar ahir a Barcelona a bord d’un vaixell, per iniciar un camí que l’ha de portar el 4 d’octubre a la capital del Principat després de passar per diverses localitats de Catalunya.

En un veler es presentava la flama a la Ciutat Comptal, que tenia aquest acte integrat al programa de les Festes de la Mercè. La torxa es va desplaçar pels carrers fins a la plaça Sant Jaume, on es va realitzar un acte que culminava amb l’encesa d’un peveter. També es va presentar la mascota. Representants de les institucions implicades i diverses personalitats van acompanyar als rellevistes. Van ser-hi presents la cònsol major, Conxita Marsol; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla; i el director del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Toni Reig. Entre les personalitats van participar-hi Sandra Azón, Joan Herp, Gerard Figueras, Gerard Esteva, Sor Lucia Caram, Rodrigo de la Fuente, Núria Casas, David Clupés, Nando Jubany, Javi Puado, Albert Hermoso, Marc Martínez, Pere Arquillué, Cristina Brondo, Toni Sevilla, Xavier Valls, Pitu Abril i Sergi Bruguera, i components dels grups Catarres i Doctor Prats. Els Jocs Special Olympics tindran la participació de 1.500 esportistes de 13 països.