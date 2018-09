Cent vehicles participen al Ral·li d’Andorra Històric

El participants del Ral·li d’Andorra Històric coneixeran avui el recorregut, a última hora de la tarda. La prova es disputa el camp de setmana amb un total de 100 vehicles inscrists, la majoria nacionals.

Com en ocasions anteriors, els participants no saben quin és l’itinerari que hauran de seguir. L’organització, l’Automòbil Club d’Andorra, el donarà a conèxier avui. Fins ara només havia fet públic que el traçat consta de 380 quilòmetres de recorregut dividits en dos dies. Són 146 km de regularitat controlada per la traçada (77 el primer dia i 69 el segon), sempre en carretera tancada, distribuïts en 12 trams, sis d’ells diferents.

Entre els participants hi ha majoria andorrana, amb un total de 42 equips. De França en són 36 i d’Espanya 21. Entre ells hi són els últims guanyadors absoluts, José Manuel López-Ramon Ferrés (Volkswagen Scirocco), que es van imposar a les edicions 2017 i 2016. També hi són els vencedors de la categoria amateur de l’any passat, Laurent Carola-Camille Riére (Peugeot 205 GTI), i les guanyadores absolutes de 2015 i únic equip composat íntegrament per dones, Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2).