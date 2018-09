La selecció té a tocar la seva millor classificació al rànquing de la FIFA

El 2018 està sent existós per a la selecció. No coneix la derrota, ni en amistosos ni en competició oficial, el que l’ha portat a guanyar llocs al rànquing de la FIFA i a apropar-se a la seva millor classificació. El combinat nacional es troba a la 128a posició en la darrera publicació de la llista, situant-se a només tres llocs de la seva millor plaça històrica, assolida el 2005. El mes vinent tindrà la possibilitat de continuar millorant els seus números a la Lliga de les Nacions.

L’absoluta acumula aquest 2018 cinc partits sense perdre, a més d’haver establert un nou rècord de minuts sense encaixar gols. En amistosos va imposar-se a Liechtenstein i va empatar amb Cap Verd i els Emirats Àrabs Units. En competició oficial, la Lliga de la Nacions, suma aquest mes dues igualades, davant Letònia i Kazahkstan. Aquests resultats la fan pujar fins al 128è lloc, igualada amb Nicaragua, amb 1.121 punts. Per darrere té a Turkmenistan (1.120) i per davant a Antigua i Barbuda (1.122). Aquesta actualització del rànquing deixa al combinat de Koldo Àlvarez a només tres places de la millor classificació obtinguda mai per la selecció. Per trobar-la s’ha d’anar fins el 2005, quan va arribar a col·locar-se a la 125a. Actualment aquesta plaça l’ocupa Malawi amb 1.129. La progressió andorrana és evident, que guanya posicions al rànquing mundial de manera ininterrompuda des del 2016.

Lima: «La victòria contra San Marino va ser un punt d’inflexió, ens va alliberar i ens permetre treballar amb més tranquil·litat»

Ildefons Lima formava ja part d’aquella selecció que el 2005 va aconseguir la millor classificació materialitzada fins el moment. Fent una comparativa entre aquell equip i l’actual, veu algunes diferències: «S’ha profunditzat molt en els petits detalls. Abans tiràvem endavant a base d’experiència. Ara tot és molt diferent i se li dona molta importància a coses a les quals abans no se’n feia, com l’alimentació, i tenim molta més informació dels rivals». De la saba nova que va entrant, veu que «els joves tenen una actitud molt bona per aprendre», i un dels secrets del moment actual és que el grup «està molt unit, amb vincles personals també fora del camp».

La Lliga de les Nacions torna el mes vinent, amb dos enfrontaments amb Geòrgia i un amb Kazahkstan. «Ens espera un mes d’octubre bastant dur, però sabem el que hem de fer i quines són les diferències que hi ha entre nosaltres i la resta», assegura Lima, donant èmfasi al que està aconseguint la selecció: «El 2018 és per emmarcar. Estem fent grans coses».

Canvi de rumb a San Marino

Al febrer del 2017 l’absoluta va jugar a San Marino. Era un amistós entre dues seleccions que acumulaven un bon grapat de partits sense guanyar, pel que alguna cosa hi havia en joc. No només era un simple amistós. Andorra va vèncer 0-2 amb dianes de Lima i Cristian Martínez. «La victòria contra San Marino va ser un punt d’inflexió, ens va alliberar i ens permetre treballar amb més tranquil·litat. Ens va treure una llosa important de sobre», assegura Lima. El capità admet que tenir una ratxa tant negativa sense vèncer «és clar que influeix», perquè el treball no es veu recompensat en forma de resultats. Amb la dinàmica actual «fa que treballis més a gust».

Torneig per la Pau

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i la Federació per la Pau Universal organitzen demà la primera edició del Torneig per la Pau, de categoria infantil. Aquest esdeveniment se celebra en el Peace Day de la UEFA. Es desenvolupa al Centre d’Entrenament de la FAF i hi prendran part els equips de la UE Engordany, Inter Club Escaldes, FS La Massana i FC Santa Coloma.

Nous monitors

La FAF va aprovar a 13 monitors que van superar el nivell C, després de superar les proves pràctiques. Els titulats podran entrenar a equips fins a categoria infantil a les lligues Vital Seguro. D’altra banda, la federació prorroga 30 dies el termini d’inscripció per a realitzar el curs de nivell UEFA B. La data màxima serà el 19 d’octubre. El curs començarà el dia 29 del mes vinent.

Vallbanc amplia el conveni a la base

Les últimes temporades Vallbanc i l’FC Santa Coloma mantenen un conveni pel qual el club nacional més llorejat porta el nom de l’entitat financera a la Lliga Multisegur i les competicions continentals, com recentment a les fases de classificació de la Lliga de Campions i la Lliga Europa. Aquesta col·laboració ara s’amplia cap els conjunts de la base.

El patrocini s’estén cap als més joves del club, beneficiant-se un centenar de jugadors. Aquest nou acord permetrà impulsar la formació de futbolistes. Comportarà realitzar accions com el desenvolupament de l’escola de futbol base, l’organització d’activitats puntuals amb els infants i els pares com viatges i sortides; i la participació en diversos campus. Amb aquesta ampliació del conveni Vallbanc continua amb la línia estratègica iniciada per a la promoció de l’esport i el guany de valors positius mitjançant accions pedagògiques.