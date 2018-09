El MoraBanc segueix sumant victòries a la pretemporada

Els resultats estan acompanyant aquesta pretemporada en el nou projecte d’Ibon Navarro. Llevat de la derrota en el primer partit amb el Baxi Manresa, els del Principat sumen cinc victòries, dues d’elles a la Lliga Catalana ACB que li van servir per aixecar el títol. Al penúltim test abans de començar la competició oficial, es van imposar a un altre rival de la Lliga Endesa, el Tecnyconta Saragossa (84-77).

En un matx disputat a Alguaire, els aragonesos es presentaven amb baixes significatives, com les de McCalebb, Seibutis i Fran Vázquez. Els andorrans sempre van anar per davant, des del triple inicial d’Albicy. Les distàncies es van anar ampliant, per superar els 10 punts (20-9) després d’un triple de Jelinek. El Saragossa va reaccionar, però el primer quart finalitzava 27-16. El matx es reprenia amb un triple del txec i posteriorment un 2+1 seu. Tot i la intensitat del rival, els de Navarro van saber anar al descans amb avantatge (45-37).

Jelinek era de nou l’encarregat d’obrir un quart amb cistella. El Saragossa va intensificar-se en facetes defensives, que provocava problemes a l’atac andorrà, i que aturava el joc amb faltes personals, sense que s’aprofitessin bona part dels tirs lliures de que va gaudir l’equip. Tot i així qui es trobava per davant era el MoraBanc, a pesar que les diferències s’anaven retallant. Els triples de Shurna van ajudar a mantenir-se per sobre al marcador i concloure el període 69-64. Okoye estrenyia l’electrònic amb una esmaixada. Els andorrans van mantenir la concentració i van poder imposar un ritme alt de joc, que els afavoria. Així la tendència era del tot del MoraBanc i un triple de Walker a dos minuts pel final sentenciava el matx.

«Hem tingut uns 20-22 minuts de bon nivell, tant de treball, com d’encert i ordre», indicava Navarro, remarcant que van passar per alguns problemes: «La pujada d’energia ens ha fet anar-nos del matx, amb moltes faltes i errant tirs llires. El partit ha perdut ritme, que és el que nosaltres no volíem». Aquest va ser un nou test «en el que sumen minuts, de bon joc i errors per corregir-los». El màxim anotador de l’enfrontament va ser Jelinek amb 17 punts.