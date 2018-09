La recerca del boletaire perdut a Alinyà s'estén a Odèn

Negar o ocultar els escàndols no ajuda a millorar la reputació

Des dels Bombers han aprofitat aquest cas per advertir novament a tota la població de les precaucions elementals que cal prendre quan es va a buscar bolets o a caminar pel bosc. Entre aquests consells, en destaquen: consultar abans la previsió meteorològica, anar vestit adequadament, portar aigua i alguna peça d'abric, disposar de telèfon mòbil o aparells de geolocalització, mantenir en tot moment el contacte verbal amb els acompanyants, fer servir punts d'orientació com ara barrancs i camins, i planificar l'hora de tornada tenint en compte que en aquesta època el dia s'escurça.

Les darreres hores s'ha fet una recerca intensiva a la Collada de l'Estany i al vessant sud, ja a tocar d'Odèn. A la muntanya d'Alinyà, el rastreig s'ha centrat en un radi de 500 metres des de l'últim punt on el boletaire va ser vist.

Després d'una pausa durant la matinada, a primera hora del matí s'han reprès les tasques amb la participació de 12 vehicles dels Bombers de la Generalitat, que inclouen agents del Grup d'Activitats Especials (GRAE) i el Grup Caní (GCR). També hi prenen part cinc vehicles dels Mossos -amb les unitats canina i de muntanya-, membres dels Agents Rurals i alguns voluntaris.

Per El Periòdic

