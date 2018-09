Detingut un motorista per donar 2,21 g/l després d'haver patit un accident

Negar o ocultar els escàndols no ajuda a millorar la reputació

La policia ha detingut aquest divendres a la matinada un home de 32 anys que ha donat un resultat positiu a la prova d’alcoholèmia després d’haver patit un accident. Els fets han tingut lloc passats dos quarts de dues de la matinada a la carretera de l’Obac quan l’home, que conduïa una motocicleta Suzuki GSX 750 amb matrícula andorrana, ha tingut un accident en què no s’ha vist implicat cap altre vehicle i arran del qual, segons informen des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, només va patir contusions. En la prova d’alcoholèmia, però, ha donat un resultat positiu de 2,21 grams d’alcohol per litre de sang, motiu pel qual ha estat arrestat. La policia ha informat també aquest divendres d’un altre accident que es va produir dijous al vespre i en el qual també s’hi va veure implicat un motorista, en aquest cas de 16 anys, que també va patir contusions. Els fets van tenir lloc a les vuit del vespre a la rotonda de la Margineda entre la motocicleta Yamaha WR125 amb matrícula andorrana que conduïa el jove i un turisme Daewo Kalos, també amb plaques andorranes.

