La darrera fase d'embelliment de l'avinguda Tarragona arrenca dilluns

L’avinguda Tarragona serà objecte durant les properes vuit setmanes (a partir de dilluns 24) de la darrera fase d’embelliment, que contempla la refecció i eixamplament de la voravia dreta en sentit pujada i la construcció d’un carril bici segregat de 400 metres i 1,20 metres d’amplada en el tram comprès entre la rotonda de Prada Casadet i el carrer Bonaventura Riberaygua. Mentre durin les obres, quedarà anul·lat un dels dos carrils de circulació en sentit pujada, tal com informen des del comú d'Andorra la Vella.



Aquests treballs culminaran la segona fase de les obres d’embelliment de l’avinguda Tarragona realitzades enguany i que han incorporat una mitjana arbrada i el desplaçament dels fanals cap a aquesta zona amb l’objectiu de guanyar espai per als vianants. La reforma persegueix pacificar el trànsit en un dels eixos viaris que concentra un volum important de vehicles.



Les obres que s’inicien ara han estat adjudicades a l’empresa Construccions Modernes per un import de 171.536 euros i la previsió és que finalitzin en el termini de dos mesos.