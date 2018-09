Inversors i turistes russos, interessats en l’aeroport d’Andorra

Els empresaris pregunten per l’estat del projecte, la fiscalitat i la residència al Principat

La possible construcció d’un aeroport al Principat va centrar la Catrus Conference 2018 celebrada ahir al matí a Andorra la Vella. Es tracta d’un congrés internacional amb la participació d’empresaris provinents d’Andorra, Rússia i Catalunya, organitzat per Catrus i amb la col·laboració d’EL PERIÒDIC, amb la missió comercial d’establir connexions i compartir experiències en diferents sectors. L’empresari Enric Dolsa, de la mà del president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va encapçalar la trobada que, després d’un breu resum històric del país, es va enfocar en la importància de construir un aeroport dins el territori andorrà. Els assistents es van mostrar especialment interessats en com aquesta nova instal·lació beneficiarà les seves inversions a Andorra, així com a l’arribada del potent turisme rus.



Armengol, ferm defensor del projecte des que va arribar a la presidència de la Cambra el mes d’abril, va argumentar una vegada més la necessitat de «canviar el sistema de connexió» internacional del Principat i va explicar els diferents mòduls de l’estudi, que estarà enllestit a finals d’any.

Andorra - Moscou

El primer bloc, destinat a avaluar el tipus de pista que es podria construir, va dir Armengol, ja està quasi acabat i «només falten un parell de reunions» per acabar-lo d’aprovar oficialment. Segons l’estudi, una pista de dos quilòmetres que permeti aterrar avions amb un radi potencial de 5.000 quilòmetres és viable, de manera que el trajecte Andorra - Moscou queda «sobradament cobert». A més, l’aeroport també preveu acollir jets privats que atraguin tant al turisme com a les marques de luxe que actualment no poden instal·lar-se al Principat «per la franquícia imposada a la frontera i que per aire desapareixerà».



Les explicacions d’Armengol van convèncer els assistents russos que van centrar les seves preguntes posteriors en l’adquisició d’un visat que els permeti aterrar fora de l’espai Schengen. Tant Dolsa com Armengol estan convençuts que el govern andorrà no posarà traves, i així també ho desitja un alt executiu que en finalitzar la conferència va assegurar estar planejant «inversions immobiliàries a Andorra» i que «un aeroport facilitaria molt les coses». Tots els empresaris van coincidir, a l’hora de fer negocis, en la importància de tenir una via de comunicació directa que «al matí et permeti tenir una reunió a Andorra i a la nit dormir a casa», a Rússia.

Fiscalitat i residència

Una altra de les inquietuds més compartides entre els assistents russos durant la tanda de preguntes va ser el funcionament de la inversió estrangera i els avantatges fiscals que suposaria la seva instal·lació al país. L’assessora d’Actua Invest in Andorra Sandra Muñoz va resoldre tots els dubtes i els va explicar els requisits per obtenir el permís de residència. Un dels empresaris, fins i tot, va preguntar la possibilitat d’obtenir la doble nacionalitat.



Per acabar, l’ex concursant de la quarta edició espanyola de Masterchef Natalia Khodzinskaya, va preparar un dinar-degustació rus, en el que andorrans, russos i catalans van intercanviar xerrades i targetes.

La Cambra demana formació obligatòria del personal

Entre els objectius més immediats entre la Cambra de Comerç i Actua hi ha el d’aconseguir que «el Govern obligui a les empreses a formar el seu personal», sobretot a aquell destinats al turisme. Malgrat l’apoliticisme de l’entitat, Armengol creu que, amb la vista ja posada en el govern que surti de les pròximes eleccions generals, s’hauria de «potenciar al màxim el comerç, que actualment està patint molt», i avisa que «pressionarà» el futur Executiu per millorar la qualitat del turisme i, sens dubte, «l’aeroport és una bona fórmula».