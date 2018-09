Encamp embelleix amb un nou mural urbà de Bosque

Ho ha tornat a fer: a través d’una fotografia històrica del segle XX i quilos de pintura, l’artista andorrana Samantha Bosque va inaugurar ahir en societat un nou mural urbà a Encamp. Concretament, va repintar l’antiga Casa Viliella sobre l’actual. «La idea era recuperar un element històric per la parròquia i també aquells que hi vivien», va assegurar Bosque.



Per repintar la façana, Bosque ha passat tot l’estiu pujada a la bastida de l’edifici. Però els detalls ho valien: el mític padrí de la Casa Viliella torna treure el cap pel bacó de la façana com feia dècades que no ho feia. «Voler reconstruir com era abans tota la zona i que realment tingués l’impacte que ha tingut no era quelcom segur», va reconèixer el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres. Tot i la complexitat del mural, totes les parts, incloent els encampadans que es van apropar a veure’l, es van mostrar molt satisfets. Amb l’estrena d’ahir, Encamp va entrar a formar part del circuit de murals històrics que s’està configurant poc a poc al país de la mà de diversos artistes.

100 litres de pintura

La idea de fer el mural va néixer de la necessitat de repintar tota la façana de l’edifici actual perquè la plaça de Sant Miquel s’utilitza per fer diverses activitats destacades a la parròquia i es volia donar una nova cara. D’aquesta manera, la propietat de l’edifici va repintar de blanc totes les cares de l’immoble i Bosque va realitzar el seu moral a la cara que dona a la plaça. Per completar el mural, va necessitar 100 litres de pintura. El pressupost final de l’obra va ser de 15.000 euros, dels quals el comú va assumir-ne 12.000.

Quart mural en un any

Bosque s’està familiaritzant amb els murals urbans. El d’Encamp és el quart que pinta aquest any: al maig va repintar una façana del carrer Nequi del centre històric d’Andorra la Vella. El van seguir dos més a Canillo i al juny va acabar de repintar la façana de l’hotel Roc Blanc d’Escaldes. Bosque va explicar que a nivell de concepte l’obra d’Encamp no varia massa respecte les anteriors. Sí que canvia en dimensions: el d’ahir, de 400 m2, és el més gran que ha fet. «Utilitzar les parets com un element per embellir l’entorn i a la vegada elements històrics és molt satisfactori i gratificant», va explicar l’artista.

Pel que fa als anys de durada d’aquest tipus d’obres, el cònsol va apuntar que les pintures s’aniran conservant i tindran una durada de 10 anys, sempre hi quan no hi hagi un deteriorament molt accentuat.

Nous projectes

«És un privilegi treballar en alçada i amb vistes a la muntanya. Ara que arriba l’hivern, m’hauré de muntar una bastida dins de l’estudi», va bromejar Bosque, que també es va mostra nostàlgica per haver de tornar-hi durant les èpoques de més fred. Tot i això, l’artista va anunciar ahir que ja té projectes sobre la taula quan torni de vacances. No els va voler desvetllar, pel que els amants dels murals urbans hauran d’estar pendents i mirar les façanes dels edificis del país per veure les novetats d’aquesta pintora andorrana i de tots els artistes que formen part del circuit de murals urbans.