Saetde rebutja un forfet conjunt amb Ensisa si hi ha dissolució

El procés de trencament de Grandvalira no s’atura i el forfet conjunt que comparteixen actualment Saetde i Ensisa té molts números de desaparèixer si no s’aconsegueix reconduir la situació i evitar la dissolució de Nevasa. I és que des de Saetde no hi ha cap mena d’intenció d’accedir a un forfet conjunt amb els seus veïns canillencs sense una societat que ho controli. Així ho han assegurat a EL PERIÒDIC fonts de la societat encampadana, que van afirmar que «només hi ha una opció perquè es mantingui el forfet conjunt: que s’arregli la situació de Nevasa», perquè «si desapareix la marca Grandvalira, desapareix el forfet».



Les mateixes fonts van deixar clar que «no farem cap acord comercial amb Ensisa per tenir un forfet conjunt, mai», ja que segons van apuntar «sense ningú que ho controli se’ns escaparia de les mans». De fet, és conegut que des de fa temps les dues societats gestores dels camps de neu que conformen Grandvalira mantenen diferències en la política comercial.

Trobades

Les negociacions, però, continuen. Aquesta setmana tant el cap de Govern, Toni Martí, com el ministre de Finances, Jordi Cinca, van exposar que es reprendrien les trobades a tres bandes (Saetde, Ensisa i Govern) per mirar de reconduir la situació. «Mentre hi ha vida, hi ha esperança», va manifestar ahir el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, que tot i així reconeixia la postura expressada per les fonts consultades per aquest rotatiu. «La proposta actual és no mantenir el forfet, però amb les converses, si arriben a bon port, l’objectiu principal serà mantenir-lo», va detallar en declaracions recollides per l’ANA.



Amb tot, el cònsol va detallar que Nevasa ja fa dies que ha activat el procés de dissolució per trencar Grandvalira i s’ha començat a fer una reestructuració del personal. D’aquesta manera va indicar que s’estan posant les màximes facilitats perquè els treballadors puguin triar si treballar per Ensisa o Saetde. «La intenció és que ningú perdi la feina i puguin escollir», va comentar. Mentre no arriba la dissolució definitiva, va recordar que s’ha acordat mantenir la marca Grandvalira i una mínima estructura de Nevasa almenys dos o tres anys després del trencament per no emetre missatges contradictoris ni perjudicar els dos dominis.

Arcalís

Mentre no s’aclareix el futur de Grandvalira, Saetde segueix treballant en la posada a punt de la temporada hivernal a Arcalís. Les fonts consultades van explicar que igual que les darreres setmanes de la temporada passada, la voluntat de Saetde és que durant tot l’hivern els esquiadors amb forfet de temporada de Grandvalira també puguin obtenir el forfet de temporada d’Arcalís pagant un suplement. La promoció, a hores d’ara, només seria accessible per als clients que visiten les taquilles del sector encampadà de l’estació, però la societat liderada per la família Viladomat ha ofert a Ensisa sumar-se a la proposta. Segons les fonts «el que tindria sentit és fer-ho tots i no que només hi puguin accedir els esquiadors del sector d’Encamp», però de moment Canillo no ha donat cap resposta.

Pla de les Pedres

D’altra banda i pel que fa als treballs que ha de dur a terme Saetde per allargar el telecadira del Pla de les Pedres encara no han començat. Les fonts consultades van explicar que segueixen pendents dels permisos del ministeri de Medi Ambient, que inicialment confiaven rebre aquesta setmana. Cal recordar que es tracta dels treballs previstos en l’acord d’inversions pactat amb el Comú d’Encamp.



Pel que fa a la polèmica per l’aturada d’unes obres que hauria fet Saetde en un camí que condueix al riu de Massat, en territori que Canillo defensa que és de la seva parròquia, les fonts es van mostrar sorpreses pel fet que el comú tanqués el pas a un camí que asseguren que és públic sense donar-los cap més explicació. Davant d’aquesta situació que no consideren lícita, estan estudiant si emprenen algun tipus d’acció.

Carta a Espot per oferir els pisos de la Solana del Pas

El cònsol major d’Encamp va explicar que després que el PS proposés que els pisos de la Solana del Pas de la Casa es puguin destinar a habitatges socials, la corporació enviarà properament una carta formal al Ministeri d’Afers Socials per conèixer l’opinió de l’Executiu sobre la qüestió. Mentrestant i tenint en compte les dificultats dels temporers per trobar un lloc on viure, Torres tampoc descarta que puguin anar destinats a aquests treballadors. Amb tot, la proposta estaria en segon terme i aniria lligada al fet que Saetde accedís a un acord amb la corporació. Igualment, el cònsol es va mostrar obert a fer gestions amb Saetde per ajudar-los a allotjar els temporers si bé la societat ja treballa per evitar el problema.