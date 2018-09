L’ocupació hotelera del cap de setmana serà del 60%

La previsió d’ocupació hotelera per a aquest cap de setmana és del 59,60%. Dilluns és la Mercè, festiu a Barcelona, i la Unió Hotelera (UHA) espera que ajudi a què un nombre major de visitants del que s’espera un cap de setmana normal s’animi a gaudir del pont al Principat. Amb les confirmacions d’ahir al matí, i a l’espera de les reserves d’última hora, Escaldes-Engordany fregarà el 81%, seguida d’Andorra la Vella amb un 71%. La Massana (54%), Ordino (52%), Encamp (51%) i Canillo (50%) estaran una mica per sobre de la meitat de la seva capacitat, mentre que a Sant Julià de Lòria s’ocuparan el 47% del total dels seus establiments. Com a dada extraordinària, aquest cap de setmana, la UHA també ha demanat el percentatge de reserves als hotels del Pas de la Casa, que ha resultat ser del 27%.



L’ocupació hotelera al país durant la Mercè de l’any passat va ser del 56%, de manera que enguany ha pujat quasi quatre punts. Des de la UHA ho atribueixen a que aleshores va caure en diumenge i no va haver-hi pont.

Nou reglament

El 3 de setembre va entrar en vigor el nou reglament de classificació hotelera, el qual estipula els criteris de la qualitat dels serveis i que s’ofereixen determinant la classificació. La directora de la UHA, Sarah-Jane Giménez, assegura que encara no els ha estat assignada una persona d’acompanyament del Ministeri de Turisme que assessori els establiments ni tampoc han rebut la visita de cap inspector que els avaluï. Pel que fa a Autèntics Hotels d’Andorra, Cristina Canut, considera que el nou reglament és correcte, si bé li «fa una mica de por» el fet que el Ministeri tingui present la qualificació dels clients a internet.