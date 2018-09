La Generalitat distingeix la Comella per la seva tasca

El departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya distingirà el Centre penitenciari de la Comella com a reconeixement a la tasca que desenvolupa en l’àmbit de l’execució penal. La distinció serà lliurada en un acte que tindrà lloc el proper dimarts 25 de setembre al pati de l’antiga presó Model de Barcelona.̀



Tal com informen des de l’Executiu, la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director general del Centre penitenciari, Francesc Tarroch, recolliran aquesta distinció pública que el departament de Justícia català lliura anualment com a reconeixement als professionals i entitats que presten un servei destacat en l’execució penal.

Formació

D’altra banda, el centre penitenciari andorrà ha posat en marxa una formació ocupacional d’atenció al client i d’atenció telefònica per tal de facilitar-los la reinserció sociolaboral.