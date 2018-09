El VPC necessita reaccionar en el duel al camp del Lezat

La imatge mostrada, i la derrota, a l’estrena a la lliga contra el Tuchan a l’Estadi Nacional va fer mal per com va produir-se, amb un rendiment allunyat del que es busca. El toc d’atenció hi és present i demà al camp del Lezat l’equip tindrà l’opció d’arreglar les coses.

Els tècnics es van mostrar crítics per com es va produir la primera derrota de la temporada i proven de revertir la situació. «Hem estat parlant molt del que va passar, perquè la imatge mostrada a casa va ser molt pobre. Amb la plantilla que tenim hem de redreçar el més ràpid possible certs aspectes del joc, perquè vam exercir poca agressivitat de la bona i en això a l’Estadi Nacional hem de ser exemplars», exposa Jonathan Garcia, que confia en què es produeixi la millora perquè «el marge d’evolució és bastant gran. Hem de conjuntar l’equip, i això és responsabilitat dels entrenadors».

Cal prendre consciència, perquè el Tuchan «ens van ensenyar el que és un equip. Tenien un atac limitat, però van demostrar el que és el col·lectiu». Ara es presenta el Lezat, un conjunt «combatiu i amb una davantera potent amb molta experiència».

El femení, a Catalunya

El VPC femení jugarà la temporada que s’inicia el mes vinent a Catalunya. La reestructuració produïda a França fa que el club es decidís pel canvi, amb l’equip jugant a 15, unint el sènior amb el sub-18. Disputaran una fase inicial en el grup A juntament amb el Tarragona, Martorell, Terrassa, Químic, Sitges i FC Barcelona. Els quatre primera passaran a jugar a la Primera Catalana, mentre que la resta ho faran a Segona. El debut es produirà el 6 o 7 d’octubre a Terrassa, mentre que l’estrena a l’Estadi Nacional serà el 13 o 14 amb el Sitges. Els entrenadors són Manu Sarti-Gardes, Iolanda Gispert i Jeannot Martinho. «Si aconseguim tenir una trentena de jugadores al llarg de la temporada serà tot un èxit», indica Sarti-Gardes, destacant l’adaptació que hauran de tenir respecte a jugar a 7 de a 15: «De físic anem una mica coixos perquè jugarem contra noies més potents, però ho compensarem amb la intel·ligència i velocitat del rugbi a 7». Martinho destaca que l’objectiu serà jugar a Primera Catalana. «Som ambiciosos», remarca.