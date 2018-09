L’FC Andorra confia canviar la tendència quan juga a domicili

Primer partit de la temporada a domicili. L’FC Andorra visita demà el camp de la UE Sant Ildefons amb la intenció d’enllaçar victòries i el de començar amb bon peu els desplaçaments, ja que les últimes temporades han estat la gran mancança de l’equip.

És un matx per donar continuïtat al triomf de la setmana passada contra la UE Tàrrega. «Una victòria sempre t’aporta més confiança, però hi ha aspectes més importants que ens poden aportar més confiança i ens poden fer créixer molt més», assegura Marc Ferré. Els tricolors sumen cinc gols en contra en dos partits, trencant la bona línia defensiva mostrada les últimes temporades. És un aspecte que treballen per millorar. «Hem d’encaixar menys gols si volem treure fruit de les nostres ocasions» i poder acumular triomfs. Al contrari d’altres anys, en facetes ofensives és on més s’està destacant i trobar l’equilibri en aquest balanç és on incideixen: «Si treballes per tenir ocasions de gol segur que n’acabes fent més d’un. La intenció és tenir moltes més oportunitats per poder ampliar els marcadors, sense oblidar la part defensiva i encaixar els menys gols possibles, perquè cinc en dos partits són molts».

Ferré: «Els partits no els preparem millor quan juguem a casa que a fora. Els encarem tots de la mateixa manera i sortim a guanyar»

Tenir una regularitat a domicili és el que també persegueix l’FC Andorra. «Sempre ens ha costat més jugar fora que a casa», assegura Ferré, una circumstància que provaran de millorar, ja que «els partits no els preparem millor quan juguem a casa que a fora. Els encarem tots de la mateixa manera i sortim a guanyar, però sí que és cert que els equips que juguen a casa surten amb un punt extra d’intensitat o de confiança i això ens desconcerta una mica». Del Sant Ildefons destaca que és «un dels equips que tracta millor la pilota i que té un ritme de joc més alt». A Cornellà es presentaran amb la intenció de sumar el primer triomf forà: «Tot el que sigui vèncer, al camp que sigui, t’aporta més confiança. Però més enllà de guanyar els tres punts hem de créixer en molts factors, a nivell de joc i conèixer-nos encara més. A nivell de grup encara ens queda molt recorregut. Només estem al principi». Emili és baixa per sanció i Ludo, Èric i Aaron per lesió.