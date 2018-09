Satisfacció pel rendiment mostrat al llarg de la pretemporada

La pretemporada arriba a la seva fi. El BC MoraBanc Andorra afronta avui l’última cita abans de l’inici de la Lliga Endesa. El primer rival d’aquesta fase de preparació, el Baxi Manresa, torna a ser qui tindrà al davant. El conjunt dirigit per Joan Peñarroya és l’únic equip que ha estat capaç de derrotar als d’Ibon Navarro, que després d’aquesta derrota sumen cinc victòries consecutives, amb el títol de la Lliga Catalana ACB inclòs. Serà l’oportunitat per prendre’s una petita revenja, derrotant a l’únic botxí fins ara, i per iniciar la campanya en plena línia ascendent de resultats.

Es presenta l’últim test, que es disputarà a Balaguer. A la pretemporada el MoraBanc ha jugat fins avui sis partits, dels quals cinc s’han saldat amb victòria. «Del primer a l’últim hem fet una millora», assegura Francesc Solana, general manager del club. L’inici va ser contra el Manresa, amb derrota. Però a partir d’aquest debut van produir-se el seguit de triomfs, contra el Pau-Orthez, Divina Seguros Joventut, FC Barcelona Lassa, FC Porto i Tecnyconta Saragossa. El balanç fins el moment és positiu. Shayne Whittington no va poder exercitar-se amb normalitat les primeres tres setmanes d’entrenaments a causa d’una lesió, comportant que sigui el jugador que s’ha vist «més fora de lloc degut a aquestes tres setmanes que ha estat fora». Fins a la primera jornada de la Lliga Endesa contra l’UCAM Múrcia al Poliesportiu d’Andorra confien que «acabi d’integrar-se a l’equip» per a que la plantilla sencera es presenti en les millors condicions a l’estrena.

Solana: «Hem crescut en química. S’ha vist quina idea d’equip teníem i les diferents maneres i combinacions de jugar»

De cara a aquesta primera jornada de l’ACB, Solana confia que puguin «començar a la velocitat que aniran els partits amb la millor versió de l’equip», sobretot tenint en compte l’exigència que es presenta a l’inici de la temporada, amb un calendari farcit d’enfrontaments entre lliga i EuroCup. «Hem d’estar preparats perquè són quatre partits, serà una setmana dura contra conjunts molt complicats. Hem d’intentar estar el màxim de bé per treure el màxim nombre de victòries», amb UCAM, Galatasaray, Barça i Joventut com a rivals. Serà la primera etapa a superar després d’una pretemporada exitosa. Però aquesta fase del curs, amb el que és la comeptició oficial, «no té res a veure. Guanyar evidentment t’ajuda a agafar confiança», però «l’experiència ens diu que tot el que hem fet fins ara no ens serveix de res. Sí perquè l’equip vagi creixent i agafi confiança, perquè sempre és millor guanyar que perdre», però les victòries quan són importants de veritat és quan arrenca la competició oficial.

Victòria sobre el Barça

Dels duels de la pretemporada, Solana en destaca especialment un, i no només perquè va servir per guanyar la Lliga Catalana, sinó per com es va aconseguir i qui era el rival. «Hi ha un partit com el del dia del Barça que ha ajudat molt a créixer a l’equip en creure en les coses que s’estan fent», mentre que la resta «ens han ensenyat coses que hem de treballar i que hem de seguir insistint per a que siguin més sòlides». Pel que s’ha pogut comprovar sobre la pista fins el moment, «no podem destacar un jugador per sobre els demés. Tot ha estat molt coral. Hi ha un grup de jugadors, els que ja estaven l’any passat, que estan molt còmodes jugant en el nostre equip i que han ajudat que els nous cada vegada s’integrin més i se sentin més a gust». Precisament, els components que ja hi eren de la plantilla del curs passat, «tots han fet aquest pas endavant que demanàvem com a jugadors que ja porten temps aquí, i els nous ens han ensenyat les coses que poden arribar a fer». Com a col·lectiu, «hem crescut en química. S’ha vist quina idea d’equip teníem i les diferents maneres i combinacions de jugar».

Com setmanes enrere, el MoraBanc s’enfrontarà a un Manresa que «competirà al màxim», com sempre és el segell dels conjunts dirigits per Peñarroya. Amb vuit anys de vinculació amb l’entitat andorrana, saben «el nivell d’exigència que inculcarà al seu equip», que respecte al primer matx recupera efectius. Serà «un partit competit i complicat». L’únic dubte que es presenta és l’estat de Michele Vitali després de la seva tornada amb la selecció i que hagi passat els últims dies per un procés gripal.

‘Festa al carrer’ per fer la presentació dels jugadors

Per tercer any consecutiu, el BC MoraBanc Andorra realitzarà un acte lúdic per presentar la plantilla, organitzat conjuntament amb el comú d’Andorra la Vella. La ‘Festa al carrer’ serà una matinal que servirà als aficionats per veure de prop als components de la plantilla i per participar en diverses activitats. Se celebra demà a l’avinguda Meritxell 96, davant mateix de la seu central de MoraBanc. Començarà a les 11.00 hores i a les 12.45 h es farà la presentació dels jugadors i el cos tècnic. S’instal·larà al carrer una cistella i es podrà participar en concursos. Per amenitzar la jornada es produiran les actuacions en directe dels cantants Laia i Marc Rodríguez, i de Perry Solomon. L’humorista Ivan Lira també serà protagonista pujant a l’escenari.

De visita per conèixer el país

La plantilla i el cos tècnic del MoraBanc van realitzar ahir una jornada de germanor. Amb el Bus Turístic van visitar diversos indrets emblemàtics del país, com el Santuari de Meritxell, Sant Joan de Caselles i el mirador del Roc del Quer.