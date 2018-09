Ubach intervé a la primera reunió de dones ministres d’Exteriors

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va participar ahir –i ho farà també durant el dia d’avui– en la primera reunió de dones Ministres d’Afers Exteriors que té lloc a Montreal. La iniciativa, que l’ha propulsat la titular d’Exteriors canadenca, Chrystia Freeland, i la representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini, té l’objectiu de fer palès el diàleg global sobre el paper de les dones en assumptes internacionals com són la pau, la seguretat, el canvi climàtic o la lluita contra el terrorisme. Sempre sota la perspectiva de les dones líders. Ubach té previstes reunions bilaterals amb algunes de les ministres assistents, així com amb Freeland i Mogherini.

A la cimera se celebren sessions que tracten sobre l’empoderament de les dones i la seva participació política a tots els nivells de decisió. El reforçament de la democràcia i la resiliència en societats pacífiques i inclusives o l’eliminacions de les formes de violència de gèneres són temes que també s’han tractat. Tanmateix, es preveuen diferents debats al voltant dels canvis feministes sostenibles i les polítiques de gènere adoptades pels diferents governs.