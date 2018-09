L’oposició recela de la llei de seguretat pública

La polseguera que va aixecar la presentació del projecte llei qualificada de seguretat pública al mes d’abril per part del Govern va se forta. L’oposició i els sindicats la van titllar de restrictiva i coactiva. Per això, els grups parlamentaris van demanar al ministre Espot que aclarís els seus dubtes a la Comissió d’Interior. Ahir, el titular de la cartera els va donar els «aclariments tècnics» demanats, tal com va informar el ministre. Però l’oposició segueix sense veure clara la regularització del dret de reunió i de manifestació, la col·locació de càmeres de videovigilància als espais públics i com controlar el botellón. La majoria dels partits de l’oposició van definir el projecte llei com «una llei de mínims i incompleta», com també van repetir que amb el nou text es vulneren els drets dels ciutadans.

«La instal·lació de càmeres de seguretat als espais públics és una competència excessiva per als comuns», va dir ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi. En tot cas, i sigui qui sigui l’organisme que ho controli, el progressista no creu que sigui una bona decisió: «No garanteix el dret a la intimitat», va recalcar. Sobre el control del botellón, Naudi es va mostrar preocupat per la situació actual i considera que s’han de buscar solucions en comptes de sancions. A més, el parlamentari va recordar que amb el botellón també arriben les queixes pel soroll, un problema que, al seu entendre, el projecte de llei no regula.

El PS, per la seva part, es va mostrar en un moment de «reflexió» després d’escoltar les explicacions de l’Executiu. «Aquest llei transcendirà profundament en la societat», va assegurar ahir la consellera Rosa Gili, augurant que les decisions que prenguessin serien determinants. El conseller socialdemòcrata, Gerard Alís, també va posar èmfasi en la regularització del dret a manifestació: «Hi ha coses que s’han de corregir o limitarà molt els drets dels ciutadans», va valorar.

La setmana que ve acaba el termini per presentar esmenes, si cap pròrroga ho allarga.