Troben viu el boletaire desaparegut a Fígols i Alinyà

Des de dimarts s’ha fet recerca intensiva al voltant del darrer punt on se’l va veure, així com recerca extensiva més enllà d’aquesta zona. L'home es trobava a dues hores de la darrera referència.

El cos de Mossos d’Esquadra també hi ha treballat amb l’helicòpter, la unitat de muntanya, la unitat canina i patrulles de seguretat ciutadana. Els Agents Rurals han pres part en l'operació amb diversos agents i dos drons. A més, els operatius també han comptat amb la col·laboració d’alguns voluntaris.

En la recerca hi han participat diverses dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat (inclòs el Punt de Trànsit, el Grup Caní de Recerca, el Grup d’Actuacions Especials i el Grup d’Actuacions Forestals), a més de dos helicòpters, un d’ells amb càmera tèrmica per poder detectar punts calents des de l’aire.

Un company del boletaire va alertar dimarts, passades les quatre de la tarda, de la desaparició de l'home als Bombers de la Generalitat. En aquell moment es va activar un dispositiu de recerca que ha continuat, dia i nit, fins aquest dissabte cap a les 11 hores. Tot i que en un primer moment els Bombers van poder contactar telefònicament amb la persona desapareguda, des de dimecres ja no va ser possible parlar-hi més.

El boletaire desaparegut des de dimarts a la tarda a la muntanya d'Alinyà ha estat localitzat a la zona de la Rasa d'Odèn aquest dissabte al matí per un altre boletaire. L’home, de 70 anys i veí de Guissona, tenia símptomes de deshidratació i hipotensió. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha evacuat a l’Hospital de Manresa en un helicòpter medicalitzat.

