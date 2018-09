A punt per començar

Posada de llarg del BC MoraBanc Andorra. Es troba a quatre dies de començar la Lliga Endesa i tanca la pretemporada amb sis victòries i només una derrota. Els resultats, i la imatge mostrada, donen la confiança suficient com per iniciar el campionat amb garanties i així ho van fer evident en la presentació del cos tècnic i la plantilla davant els aficionats.

El club va repetir el format de la Festa al carrer per realitzar una matinal per als seguidors. A l’avinguda Meritxell els que s’hi van acostar van poder participar en diverses activitats i van poder-se fotografiar i tenir l’autògraf dels components de la plantilla. El plat fort final va ser la presentació de l’equip. Cos tècnic i jugadors, aquests sortint a l’escenari sota la música personalitzada pel seu caràcter o procedència, van exposar al públic la intenció que tenen que la temporada rutlli i que plegats es puguin assolir els objectius.

El MoraBanc tancava dissabte el seguit d’amistosos amb una victòria a Balaguer davant el Baxi Manresa (85-66), imposant-se a l’únic conjunt que l’havia derrotat aquest estiu i sumant el sisè triomf consecutiu. «Ha estat una pretemporada positiva, no hem tingut massa problemes físics que al final és un dels majors perills que hi ha en aquesta fase. Això parla molt bé de com han arribat els jugadors», assegura l’entrenador, Ibon Navarro. Valora tot el que s’ha aconseguit fins el moment, però tocant de peus a terra de cara a l’inici de la competició: «S’ha de ser intel·ligent i saber valorar les victòries. Pensar que som 20 punts superiors al Manresa és un error. Venia de jugar el dia abans contra el Tenerife i tenia baixes importants».

Marge de millora

De cara a l’estrena el MoraBanc es presenta encara amb capacitat de progressió. «Segur que cap entrenador diu que el seu equip està com voldria», assegura, «sempre queden coses, dubtes si està tot bé. Però és normal abans del primer partit. Volem que el que ens falti, a base d’il·lusió, el talent que té l’equip i la capacitat de treball que hem demostrat tenir, podrem solventar-ho». Tot el que voldria «no està totalment inculcat, però tots els jugadors saben el que volem fer i a que volem jugar. Tothom és conscient que serà una temporada dura pel nivell dels rivals i les competicions que disputarem, però també som conscients del nostre potencial i si treballem bé durant la temporada, com hem fet fins ara, tindrem un bon any».

Navarro: «Tothom és conscient que serà una temporada dura pel nivell dels rivals i les competicions que disputarem»

El que s’ha assolit fins el moment s’ha de valorar en la seva justa mesura. «Els resultats de pretemporada són relatius, perquè les derrotes et posen en alerta de cara a la primera jornada i les victòries et relaxen. Et fan pensar que estàs millor del que realment estàs», i el que compta és el que es presenta per davant, quan «tots els equips comencem de zero i a partir d’aquí no hi ha dinàmiques ni de victòries ni derrotes. Tothom parteix del mateix punt». L’inici de campanya es presenta exigent, pel que la preparació «ha anat enfocada a poder aguantar aquest ritme. Cinc partits en onze dies són molts, però si els preguntes als jugadors segur que prefereixen jugar que entrenar».

Plantilla preparada

El convenciment dels jugadors per la tasca realitzada és total. Per a Guille Colom «ha estat una pretemporada molt bona. Hi ha una gran química d’equip, que és l’important. Hem treballat molt i estem preparats per començar. Tenim un calendari dur, amb molts partits seguits. Estem els 12 sense lesions i és una sort». El capità deixa aparcada la dinàmica de victòries obtinguda, perquè «encara que no ens agradi, a la pretemporada no serveixen. Les de la Lliga Catalana sí perquè ens va donar un títol, però són de preparació i estar clar que ara és quan compta. Si comences guanyant divendres tot perfecte, i si no, a remar».

Colom: «Hi ha una gran química d’equip, que és l’important. Hem treballat molt i estem preparats per començar»

L’arrencada del curs serà difícil i hauran d’estar al nivell «sobretot de concentració. Físicament estem bé i arribarem bé a divendres. Saps que jugues varis partits molt seguits, gairebé sense poder descansar ni pensar en el que ha passat en el partit anterior». Es presenta un tram del curs que pot marcar el futur. «Els inicis també defineixen una mica com anirà la lliga. Si comencem bé serà molt important», i això passa per guanyar a l’UCAM Múrcia. L’equip vol fer bo el factor pista, on «sempre som forts i ho hem d’aprofitar».

Moussa Diagné segueix la mateixa línia, afirmant que es troben amb «bones sensacions després de guanyar partits, però ara ens hem d’oblidar de la pretemporada i afrontar amb tot el partit amb el Múrcia». A partir d’ara els partits «són diferents» i toca «afrontar-ho amb les millors condicions per treure una victòria».