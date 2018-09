Casamajor s’endisa en el drama dels refugiats amb ‘Maremar’

Roger Casamajor s’estrena com a protagonista en un musical en el nou muntatge de Dagoll Dagom, Maremar. L’obra, que és una adaptació de Pèricles, Príncep de Tir de William Shakespeare, s’endinsa en el drama dels refugiats tenint com a fil conductor una nena que viu en un camp de refugiats. La petita plora perquè ha perdut els seus pares i es troba amb un personatge fantàstic que la consola explicant-li la història de Pèricles. El muntatge s’estrena dimecres al Teatre Poliorama de Barcelona, compta amb música inspirada en l’obra de Lluís Llach, amb la direcció musical d’Andreu Gallén i la coreografia d’Ariadna Peya.

Protagonista

Casamajor es posa a la pell de Pèricles i, en declaracions a l’ACN, va dir que «expectatives totes. Tenim un bon espectacle i moltes ganes d’ensenyar-lo i veure què passa». Segons va apuntar, l’obra tracta sobre els viatges, fugides i tota la història que va tenir al llarg de la vida del personatge que interpreta. Pèricles era un home que «per motius polítics s’ha d’exiliar» i «arriba un moment que ho perd tot i a partir d’aquesta pèrdua es torna a construir altra vegada, però durant el viatge es perd moralment i ha de trobar el valor de la vida».



El director del muntatge i de la companyia, Joan Lluís Bozzo, considera que «els refugiats són els herois clàssics actuals», en referència al vincle entre les dues històries al llarg de l’hora i mitja de producció. Pel que fa a la música, Bozzo va remarcar que «és una adaptació molt lliure», ja que Llach els va «donar permís per manipular la seva música com els semblés convenient». Andreu Gallén ha estat l’encarregat de convertir les seves cançons en atmosferes melòdiques durant el transcurs de l’obra.

Lluny dels grans musicals amb escenografies grandioses dels anteriors muntatges de la companyia, en aquesta ocasió Dagoll Dagom ha posat l’accent en la coreografia. «Hem arriscat, però esperem tenir tant èxit com amb Mar i Cel, que es va estrenar fa 30 anys, o Antaviana, que aquest mes compleix 40 anys», va assegurar la productora executiva de l’obra, Rosa Cisquella.

Solidaritat

Malgrat que l’obra s’estrena dimecres, avui s’oferirà una funció solidària en la qual la recaptació anirà destinada a la Creu Roja i a l’ONG Proactiva Open Arms per la seva feina amb els refugiats. D’altra banda, cal destacar que el muntatge es podrà veure al teatre barceloní fins al 13 de gener, però després es començarà una gira que portarà la nova producció de Dagoll Dagom per diversos teatres d’arreu de Catalunya.