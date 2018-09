Menys multes per excés de velocitat que el primer semestre del 2017

Les sancions imposades pel Cos de Policia en el primer semestre del 2018 per excessos de velocitat ha experimentat un important descens i se situen en 3.934. De fet, s’han imposat 3.484 sancions menys que en el primer semestre del 2017, quan es van situar en 7.418. Des de la policia consideren que aquesta davallada es pot relacionar amb el fet que els conductors tenen «més que assimilats» els punts en què la velocitat està controlada a través de radars fixos, la qual cosa provoca que en aquestes zones se circuli per sota de la velocitat màxima estipulada per a la via. Cal destacar, a més, que la xifra de sancions per excés de velocitat és també en aquest primer semestre del 2018 inferior a les 5.898 que es van imposar el 2016.



Cal recordar que l’any passat es va tancar amb un total de 14.834 sancions imposades per la policia, 11.972 de les quals per excessos de velocitat i que el 2016 la xifra es va elevar fins a les 14.807, de les quals 12.391 van ser a conductors que excedien la velocitat permesa.

Altres incompliments

D’altra banda, en el primer semestre d’aquest 2018, les multes que la policia ha imposat per altres incompliments al Codi de la circulació han estat 1.583, la qual cosa suposa un lleuger increment respecte a l’any passat, quan en el mateix període la policia va constatar 1.494 infraccions. En canvi, respecte del primer semestre del 2016, la xifra davalla, ja que llavors es van enfilar a 2.937. Des de la policia destaquen que la valoració d’aquestes dades es faran a finals d’any però incideixen en el fet que es duen a terme campanyes temàtiques de manera periòdica que serveixen per controlar de forma específica diferents tipus d’infraccions. Cal recordar que des del 10 de setembre està en marxa una acció que està destinada a garantir que es faci correctament el transport dels menors que es fa als voltants dels centres escolars. Aquesta campanya s’allargarà fins al 24 de setembre. També se n’han fet d’altres per controlar avançaments o circulació a les rotondes.



Una de les prioritats del cos d’ordre per a aquest any és la de reduir la sinistralitat a la xarxa viària. Fins ara s’han posat en marxa tres nous radars a la CG1 entre la frontera i el Punt de Trobada; el de la CG1 a l’alçada d’Automòbils Pyrenées i el de la CG2 des de la zona de Ràdio Andorra fins a la rotonda del túnel de les Dos Valires. A més, abans de finals d’any poden estar en marxa altres dos nous aparells, al túnel de la Tàpia i a la carretera de l’Obac.