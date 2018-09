El SAAS espera menys cues a Urgències aquest hivern

El SAAS es va mostrar optimista respecte de la millora del temps d’espera al servei d’Urgències de cara a la temporada d’hivern, en comparació amb l’any anterior, «que va ser un problema», segons el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, qui va assegurar sentir-se «tranquil» poques setmanes abans de l’inici de la temporada de major afluència de turistes al país, que a més, sovint realitzen esports de muntanya, així com la coincidència del període hivernal amb l’increment de determinades malalties o entre la població. «Ara estem amb la plantilla plena i arribarem a l’hivern així i també amb algunes modificacions sobre el funcionament del servei que creiem que ens permetran abordar aquest hivern de manera diferent al de l’any passat», va explicar Benazet.



No obstant això, el director assistencial va reconèixer que encara hi ha canvis pendents amb la plantilla d’infermeria a urgències i que encetaran la temporada amb menys infermers dels que voldrien però va assegurar que «en aquests moments estem treballant en aquests canvis».

Permanències

Benazet va apuntar cap a un «sistema de derivació inversa» com a mecansime que podria descongestionar l’atenció a urgències i ho va justificar així: «Tenim un percentatge elevadíssim d’urgències de nivell quatre i cinc, és a dir, que són de baixa complexitat. Amb el sistema de triatge, si surt una urgència d’aquestes, depenent de cada cas, es podrien derivar a les permanències mèdiques» perquè no les haguessin de tractar el personal assistencial d’urgències.



De fet, segons va detallar Benazet, això ja passa els dies festius però «nosaltres aspiraríem que es pogués fer tots els dies de la setmana, no cal que sigui també a la nit, però almenys sí durant les hores diürnes».



El doctor Benazet considera que aquesta cooperació amb les permanències mèdiques per als pacients més lleus «alleugeria molt el servei d’urgències i faria que els urgenciòlegs es dediquessin al que han de fer, és a dir, atendre les urgències de nivell u, dos i tres, és a dir, les de més complexitat».

Sol·licitud ministerial

El director assistencial creu que aquesta modificació en l’atenció dels casos menys urgents que arriben al servei d’emergències mèdiques de l’hospital hauria de ser una de les prioritats per al Ministeri de Salut: «Crec que és una cosa bastant important i que des del Ministeri s’haurien de prendre decisions al respecte i nosaltres estem disposats a col·laborar-hi plenament perquè aquestes urgències quatre i cinc es podrien atendre ampliant el servei de permanències mèdiques o bé mitjançant un canvi d’organització dins el SAAS».



Benazet va explicar que el servei està disponible per posar en marxa aquests canvis si el Ministeri els encomana, encara que de moment «s’està tractant a nivell ministerial» i després que el SAAS li ho plantegés.

Finançament

Benazet va considerar que el principal escull amb què topa aquesta proposta d’ampliar les permanències mèdiques és l’afectació del pressupost que provocaria. «L’estructura de permanències mèdiques està monitorada pel ministeri, hi participa també el col·legi de metges i hi ha un pressupost per a això que s’alteraria», va assenyalar el director que va considerar que «aquí hi ha una decisió que és política, del Ministeri» i va reiterar que «aniria molt bé que hi hagués permanències mèdiques cada dia».