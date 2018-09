Els boletaires esperen una temporada «de rècord»

A dia d’avui, tot i que els experts encara no han tancat les seves previsions, ja poden assegurar que aquesta temporada de bolets és molt millor que la de l’any passat. L’investigador i micòleg del CTFC, Juan Martínez de Aragón, va explicar que a hores d’ara a tot Catalunya, s’estan recollint de mitjana 20 quilos per hectàrea, mentre que la mitjana de l’any passat durant tota la temporada va ser 10 quilos. L’investigador va assegurar que als boscos catalans pràcticament ja es poden trobar totes les espècies, «sobretot les que més ens agraden», com els ceps, els rossinyols, rovellons, apagallums, fredolics o camagrocs. A més, la qualitat és bona perquè els micelis tenen pocs cucs.



De moment, les espècies que més han aparegut són els rovellons, ceps, rossinyols i camagrocs. Tot i que la zona del Pirineu destaca per sobre de la resta, els bolets també es poden trobar en aquelles comarques on ha plogut més i que es troben en plena producció com Osona, el Berguedà o el Solsonès. Martínez de Aragón va pronosticar que en les setmanes següents anirà creixent la producció i i se situarà ja als 25 quilos per hectàrea. «Una quantitat realment important», va dir. Ara mateix, ha afegit, «qui vagi al bosc, trobarà bolets sí o sí».

Ple rendiment

A punts del Pirineu com la vall de Castellbò, a l’Alt Urgell, van començar a collir algunes varietats de bolets a finals d’agost, un mes abans del que és habitual. De fet, a hores d’ara ja s’ha superat el còmput total dels bolets que es van collir fa dues temporades, segons va explicar a l’ACN l’Elisabet Campi, de l’empresa Natura Bolets. Aquests dies, però, la calor provoca que alguns dels fongs estiguin corcats i s’espera que en funció de l’arribada del fred es puguin anar trobant bolets a cotes més baixes dels 1.800 metres-- La climatologia és un factor clau en l’aparició dels bolets i en funció d’això es pot allargar la temporada fins al Nadal o arribar, fins i tot, al mes de gener. A la zona de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), una de les varietats més comunes «i fàcils de trobar» és el rovelló.