Inversió en llums perquè el tobotronc operi de nit tot i no tenir el permís

Naturlandia vol mantenir l’ampliació horària del seu giny estrella, el tobotronc, a l’hivern. Aquest agost, el parc va informar que l’atracció estaria oberta entre dos quarts de vuit i dos quarts de deu del vespre. La idea ara és mantenir els horaris també a l’hivern. El problema és que, al contrari que a l’estiu, ben aviat a aquesta hora ja serà fosc. Per poder seguir operant igualment, Naturlandia ha comprat llums que permetin il·luminar l’atracció i mantenir-la oberta durant aquest període de l’any. Segons fonts consultades, la inversió ascendiria a prop de 50.000 euros, una xifra que ha generat malestar entre part del personal del parc i ciutadans de Sant Julià que consideren que és un cost massa elevat tenint en compte la situació financera del parc i de la parròquia.

El Govern no ha donat per ara el vistiplau per falta d’informació i detalls de les mesures de seguretat

Aquest, però, no és l’únic punt que ha generat malestar. I és que per poder funcionar sense llum natural, Naturlandia necessita l’autorització del departament de Transport del Govern, ja que, com és lògic, per operar de nit calen unes mesures de seguretat addicionals. Fonts de l’Executiu van afirmar, però, que tot i haver rebut la demanda per part del parc d’atraccions, ara per ara no han validat la proposta. El motiu de la negativa no està tan fonamentada amb la iniciativa, sinó en el fet que els documents que han entregat des de Naturlandia no serien prou complerts. Entre d’altres qüestions, des del Govern entenen que cal unes mesures especials que han d’estar ben detallades, especialment després dels accidents protagonitzats pel giny i que més d’una vegada han acabat amb una denúncia a la Justícia.

La direcció de Naturlandia, però, ha tirat pel dret i ha comprat ja els dispositius lluminosos malgrat no tenir encara el permís de l’Executiu per poder operar de nit.

les mesures de seguretat

Les mateixes fonts governamentals van fer èmfasi en la importància d’adequar les mesures de seguretat en cas que finalment el tobotronc també es pugui fer servir sense llum natural, especialment després dels accidents, en força ocasions acompanyats de denúncies, que ha protagonitzat el giny.



De fet, les mesures de seguretat ja han estat objecte de debat abans, sense que encara es parlés d’una possible ampliació d’horari. A finals de maig d’aquest any, el Tribunal Superior va condemnar Naturlandia a indemnitzar a una menor que va patir un accident al tobotronc el 14 d’agost del 2011 i que li va causar ferides principalment a un peu, que li va sortir d’una de les vagonetes en una de les corbes de l’atracció. Segons la sentència, la justícia quantifica en poc més de 14.000 euros els danys derivats de l’accident ara fa set anys.



Aquesta és només una de les sentències arran de les denúncies que aglutina Naturlandia per incidents al tobotronc. En aquest cas, però, destaca que la justícia no només condemna a pagar una indemnització que pot servir de precedent per les altres demandes interposades, sinó que a més entén que l’accident s’hagués pogut evitar «amb l’adopció d’altres mecanismes de seguretat com existeixen en altres atraccions, com seria un sistema de retenció més eficaç que un simple cinturó de seguretat o el fet que els trineus gaudissin d’un petit carenat o d’un altre sistema de protecció dels peus». «D’aquesta forma s’hagués impedit no solament la sortida del peu del trineu sinó també de part del cos de l’usuari», argumentava la sentència tot afegint que «a aquest esgotament de la diligència es pot afegir la instal·lació de càmeres en més indrets del recorregut per tal de tenir un millor control i seguiment de l’evolució de l’atracció».



Malgrat la sentència, però, des del parc no es va voler fer cap comentari al respecte. Ara, amb una nova idea sobre la taula, sembla que de moment el Govern no donarà el permís que reclamen per baixar amb el giny estrella al vespre si la documentació presentada no és més acurada.

La darrera idea del parc, la tirolina, també ha generat desavinences al comú lauredià

El tobotronc no és l’única atracció de Naturlandia que protagonitza dubtes i genera malestars a Sant Julià de Lòria. Fa tot just unes setmanes, el nou projecte amb el qual vol invertir la corporació laurediana, una tirolina de grans dimensions, va acabar amb la renúncia de l’interventor de la corporació, Josep Maria Altimir. El crèdit per pagar l’estudi de viabilitat per fer el nou giny a Naturlandia va ser la gota que va fer vessar el vas per Altimir, malgrat que diverses fonts van afirmar que no era la primera desavinença que tenia amb la direcció del comú.

En concret, la decisió comportava invertir en l’estudi tècnic uns 400.000 euros. Altimir discrepava de la iniciativa i dels diners que es destinaven a l’anàlisi. De fet, l’interventor va emetre un informe contrari a l’aprovació del suplement de crèdit que en total per la construcció del nou giny s’apropa als cinc milions d’euros, però la majoria comunal va votar-hi igualment a favor.

Tot plegat ha fet créixer, novament, el malestar entre els ciutadans lauredians i, més especialment, entre bona part dels treballadors de Naturlandia que no entenen les decisions que s’estan prenent tenint en compte la delicada situació financera de la parròquia.