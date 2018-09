Un penal a tres minuts del final fa perdre dos punts

L’FC Andorra va tenir ben a prop la victòria al camp de la UE Sant Ildefons. Va acabar empatant (2-2), en un partit que havia remuntat i on va veure com se li escapaven dos punts amb un penal en contra a tres minuts per al final, que va permetre al conjunt de Cornellà empatar.

A la primera part es van veure poques ocasions. La millor, però, va ser per al Sant Ildefons, amb una rematada de Víctor que s’estavellava al travesser. Al minut 53 els locals es van posar per davant. Alabau aprofitava l’assistència de Rafel per obrir el marcador. El gol en contra no va afectar als andorrans, que al 60 aconseguien empatar. Servien ràpidament una falta i Cristian marcava. El conjunt tricolor va agafar el domini del joc i el mateix Cristian aconseguia capgirar el resultat al 79 amb un tir creuat. El triomf es presentava proper en el primer desplaçament de la temporada, però al 87 l’àrbitre xiulava penal i Alabau s’encarregava de transformar-lo.