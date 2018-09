Carabaña i Artal guanyen la Cursa Popular d’AnyósPark

La Cursa Popular d’AnyósPark va comptar amb la participació de 554 corredors. El circuit de 10 quilòmetres el van guanyar Nahuel Carabaña i Anna Artal.

Carabaña es va imposar amb un crono de 35.38 minuts. Assoleix la seva primera victòria en aquesta cursa. «No m’esperava que fos tan dura. A la pujada has de tenir les cames fortes i a les baixades deixar-se anar i córrer al màxim», exposava el guanyador. Segon va ser David Piñol (36.01) i tercer Pedro Mayoral (36.09). Un de les cares conegudes del cartell de participants era Javier Saviola. L’exfutbolista argentí competia sense posar-se cap objectiu exigent. «El més important era acabar la carrera i fer-ho bé», assegurava. Artal ha participat en totes les edicions de la cursa. Va vèncer amb un registre de 44.03. «Venia a donar-ho tot», afirmava, i va adjudicar-se el triomf. També van pujar al podi Maria Garcia (45.43) i Eva Comas (48.00). Al traçat de 4 km el campió va ser Nour Radouane amb 12.39. Es troba de pretemporada i va exposar que «el circuit està bé, però tot i que és una mica dur per la pujada». A continuació es classificaven Kellian Castera (13.49) i Swan Medeiros (36.14). En fèmines guanyava Laia Martín (16.58), seguida per Jèssica Frau (18.23) i Sandra Araujo (19.12).