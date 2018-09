Andorra finalitza 14a en una jornada accidentada

La intenció de l’equip andorrà era millorar l’onzena plaça a la categoria internacional aconseguida a la passada edició del Trial de les Nacions, però no va poder-ho assolir, finalitzant a la catorzena posició a Sokolov (República Txeca).

El conjunt format per Miquel Font, Quim Altés i Xavi Casas iniciaven el dia al novè lloc. Les zones van tenir més dificultat de l’habitual a causa de la intensa pluja que es va produir durant la jornada. A la tretzena zona Casas va rebre l’impacte a la cara d’una pedra que queia per la muntanya, produint-li un tall profund sobre el llavi. Va trobar-se en condicions per continuar en competició acabant el recorregut marcant un cinc a les dues zones que quedaven. Va fer-ho per a que no desqualifiquessin l’equip per abandonament.

Andorra va signar 161 punts, els mateixos que Portugal, que va concloure a la tretzena plaça. L’equip campió de la categoria internacional va ser l’amfitrió, la República Txeca; seguit pels Estats Units i Àustria. Qui va decebre en aquesta edició del Trial de les Nacions va ser Austràlia, que defensava el títol. Els aussies només van poder ser sisens. A la màxima categoria Espanya va tornar a imposar-se, amb un equip format per Toni Bou, Jeroni Fajardo i Jaime Busto.