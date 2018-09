Valverde i Grandia s’imposen al Ral·li d’Andorra Històric

La 47a edició del Ral·li d’Andorra Històric va tenir interès fins el final per tal de conèixer els ocupants del podi. L’equip format per Xavier Valverde-Roger Grandia (Opel Kadett GT/E) van ser els guanyadors absoluts.

La prova de regularitat per a clàssics organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) comptava amb un recorregut de 381,21 quilòmetres, amb 12 trams de regularitat controlada en carretera tancada, i alguns disputant-se de nit. Valverde i Grandia van guanyar amb un total de 39,2 punts. La segona posició va ser per a Josep Álvarez-Rubén Fontrodona (Volkswagen Golf GTI, 1982, O1) amb 45,9 i la tercera per a Antoni Verdaguer-María Jesús Mora (Porsche 944 Turbo, 1985, O2) amb 48,8.

A continuació, fora ja dels caixons del podi, es classificaven José Manuel López-Ramon Ferrés (Volkswagen Scirocco, 1980, O1) amb 49,8 punts, David Nogareda-Sergi Giralt (Porsche 911 Carrera RS, 1973, L2) amb 50,8 punts, i Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2, 1985, O2) amb 59,1. El ral·li comptava amb diferents categories. Albert Parrilla-Josep Maria Colomina (BMW 2002) van vèncer en l’amateur; Nogareda-Giralt en Legend; i Antoni Verdaguer-M. Jesús Mora (Porsche 944 Turbo) al Trofeu Joan Montes.

En finalitzar l’esdeveniment l’ACA va anunciar que una altra cursa per a clàssics, l’Andorra Winter Rally, es disputarà el 16 de desembre, amb la base situada a Ordino.