Aliança a tres bandes per les emergències nacionals

«És una aposta comuna perquè puguem confeccionar una estratègia pels principals problemes que patim i els que ens toquen d’aprop. Hem de ser molt sensibles i curosos a l’hora de tractar-los», va manifestar el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol. Per a fer-ho possible, les tres entitats volen enfortir les relacions i acabar ratificant el seu compromís a tres bandes amb la signatura d’un conveni. El pacte ja s’ha redactat. Ara el revisaran totes les parts, que esperen signar-lo properament.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació