Treball investiga abusos laborals en les obres de l’eix de Meritxell

El Servei d’Inspecció de Treball ha confirmat que està investigant «algunes empreses» per un presumpte cas d’abusos laborals en les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell, ja que hi hauria treballadors que haurien fet moltes més hores de les permeses. Avui dia el servei segueix recopilant més informació abans de decidir si s’incoa un expedient o si s’arxiva la causa.



Els orígens del cas es remunten al mes de juny. Segons es va explicar des del servei, en aquell moment es van realitzar diferents inspeccions a les empreses que estaven realitzant els treballs de l’avinguda, iniciats el mes d’abril. Arran d’aquestes inspeccions «es van detectar indicis de l’existència d’una possible infracció al Codi de relacions laborals» per part «d’algunes empreses» que desenvolupaven les obres. Concretament s’hauria vulnerat l’article 61, que fa referència al fet de sobrepassar el nombre màxim d’hores extraordinàries que poden realitzar els treballadors. D’acord amb aquest article, el nombre màxim d’hores extraordinàries que pot fer un empleat és de 15 en una setmana i 50 en un mes, unes xifres que segons els indicis «alguns treballadors haurien superat àmpliament».

Expedient

Un cop detectats aquests indicis i d’acord amb la legislació vigent, el Govern va explicar que Inspecció de Treball està procedint a «recopilar més informació» abans que el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior dicti la providència en la qual s’especificarà si finalment s’incoa un expedient (o més d’un si és el cas) sancionador o si per contra, es considera que no hi ha motius per sancionar i s’acaben arxivant les actuacions. Així doncs, es va indicar que l’expedient es troba en fase «d’informació reservada».



Tot i no poder detallar encara si se sancionarà les empreses, es va explicar que aquesta presumpta infracció podria afectar «diferents empreses» i que segons estableix el Codi de relacions laborals es qualificaria d’«infracció greu» per la qual cosa la multa que es podria imposar seria d’entre 501 i 3.000 euros.

Treballs extraordinaris

Cal recordar que l’adjudicació de les obres de l’avinguda Meritxell van estar envoltades de polèmica tant pels costos com per la fórmula escollida per desenvolupar-les. En aquest sentit el Comú d’Andorra la Vella va optar per concentrar els treballs en quatre mesos per mirar de minimitzar les molèsties als comerciants. D’aquesta manera es va permetre que les empreses constructores poguessin treballar de dilluns a diumenge des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit.



De la mateixa manera, les empreses constructores van mostrar el seu neguit per uns terminis molt ajustats i unes sancions per incomplir-los molt elevats. Cal tenir present que malgrat que des del comú, el dia que es va aprovar la convocatòria del concurs, es va informar que les multes oscil·larien entre els 7.000 i els 14.000 euros, el que realment preveia el plec de bases eren 7.000 euros diaris durant els primers deu dies naturals que excedeixin del termini d’execució estipulat, i a partir de l’onzè dia de retard, la multa ja es duplicava i pujava als 14.000 euros diaris fins que s’acabés l’obra o s’extingís el contracte. Finalment les obres es van acabar a temps i tothom se’n va felicitar. Caldrà veure, però què acaba decidint Interior, ja que si es confirmen els abusos, sumaran una taca negra a una obra que era el vaixell insígnia de la capital.

El Comú d’Andorra la Vella assegura que «no sap res» sobre l’expedient que s’instrueix

Un cop el Govern va confirmar la investigació per presumptes abusos laborals, aquest rotatiu va demanar el parer, també, al comú de la capital, que és qui havia encarregat les obres. Amb tot, des de la corporació només es va manifestar que «no se sap res» sobre l’expedient i no es va entrar en més valoracions sobre la situació que afectaria, segons Inspecció de Treball, «algunes empreses» de les que treballaven a l’avinguda.

Durant el mesos en què es van desenvolupar les obres i arran de les queixes d’alguns veïns que patien molèsties pels sorolls i que asseguraven que els treballs a l’avinguda es desenvolupaven més enllà dels horaris establerts, EL PERIÒDIC es va posar en contacte amb la corporació per mirar d’aclarir aquest extrem. Amb tot, des de l’administració local sempre es va negar que els operaris fessin feina després de les 10 de la nit, que era l’hora màxima fixada. Tot i així, els veïns d’alguns dels trams del principal eix comercial del país havien assegurat veure operaris treballant fins i tot després de les dotze de la nit.