Andorra s’imposa de manera clara a Gabon

El conjunt del Principat va ser molt superior al rival i no va donar opcions a la sorpresa, guanyant totes les partides. Òscar de la Riva es va imposar al primer tauler a Barthelemy Bongo. El mateix feien els seus companys. Raül Garcia vencia a Tary Bongo, Cristofer Luke a Sthepen Charmy Ognalaga, i Daniel José a Samuel Ange Poalty. Avui es disputa la segona ronda. Andorra es troba amb el Brasil, en un enfrontament molt diferent al que van haver d’encarar en el debut del torneig. Els sud-americans van vèncer a la primera jornada a Malawi també per 4-0. Fins a 88 països van aconseguir guanyar les quatre partides del seu duel a la primera ronda.

Estrena còmode d’Andorra a l’Olimpíada de Batumi (Geòrgia). A la primera ronda no va tenir problemes per sumar la victòria, i a més fent-ho amb un contundent 4-0 sobre Gabon.

Per El Periòdic

