Triomf per «treure l’espina» de la mala imatge del debut

El VPC reacciona. L’estrena de la temporada va ser del tot decebedora, amb una derrota davant un conjunt que era inferior, però que va demostrar ser un equip. La segona jornada era a domicili amb un desplaçament complicat al camp del Lezat. Tot i les baixes, els andorrans van sumar una victòria que ha de servir per marcar una línia d’ara en endavant.

Perdre en el debut a l’Estadi Nacional davant el Tuchan va servir per posar-se en alerta pel joc i l’actitud mostrada. Diumenge al VPC li calia reaccionar. Per aquest motiu durant la setmana hi van haver xerrades entre la directiva, el cos tècnic i els jugadors perquè no es repetís el que s’havia vist sobre el camp. Contra el Lezat «vam complir el que havíem parlat portes endins», assegura l’entrenador del conjunt andorrà, Jonathan Garcia, mostrant aquest cop «combatitibitat i agressivitat de la bona, i mantenint la concentració en tot moment», circumstàncies que no es van produir davant el Tuchan. «Volíem canviar del tot la imatge donada el primer dia» i ho van aconseguir, permetent «treure l’espina del dia de la presentació davant l’afició». El tècnic espera donar continuïtat en el proper partit, a casa, davant el Trèbes: «Hem de confirmar l’aconseguit a Lezat. Hem de canviar la imatge davant els nostre seguidors, fer un bon rugbi i que l’afició gaudeixi».

Rival irlandès

L’equip sub-18 del VPC s’enfronta avui a l’Estadi Nacinal en un amistós (18.30 hores) al Castletroy Rugby College sub-18. El conjunt irlandès es troba de gira per Espanya i França i va demanar disputar aquest matx. «Tenen segur un nivell bastant més elevat que el nostre. És un equip d’un dels països més forts a nivell de rugbi», indica Garcia, subratllant que serà una oportunitats per als jugadors andorrans, que iniciaran la temporada en dues setmanes, per «compartir moments amb gent d’un nivell destacat i per fer germanor».