Escaldes només impugnarà les transferències si no cobra el pactat

El Comú d’Escaldes-Engordany no impugnarà el repartiment de les transferències si finalment l’ingrés que rep correspon a què es va pactar amb el Govern. Així ho va explicar ahir la cònsol major de la parròquia, Trini Marín. En aquest sentit, va reconèixer que després de l’anul·lació d’alguns articles de la nova Llei de transferències per part del TC, no es va modificar, també, una de les disposicions transitòries relacionada amb els articles, «i aquí és on el Govern dubtava de com s’havia de fer», però des de la corporació no s’han volgut avançar als esdeveniments.



Així, malgrat que es comparteix el criteri amb Andorra la Vella que aquesta transitòria no es pot aplicar i que cal respectar el pacte que fixa que els diners de les partides anul·lades s’han de repartir a parts iguals, Escaldes s’ha volgut desmarcar de l’acció de la capital. «No hem impugnat perquè en cap cas no cobrarem menys», va afirmar, deixant clar que encara no s’han rebut les transferències i per tant es confia que se’ls ingressarà els diners pactats, més de 200.000 euros més que si no es dividís equitativament. «Després, si no és el pactat, la junta de govern ja prendrà la decisió que hagi de prendre», va remarcar, afegint que «la confiança és que han de pagar i la seva obligació és pagar el que s’ha pactat tal com està especificat a la llei».

Carta

Com que el pacte i l’aclariment del nou repartiment s’ha de veure reflectit en la nova llei que està pendent d’aprovar-se al Consell General, Marín va informar ahir que el 14 d’agost es va enviar una carta al cap de Govern, Toni Martí, i al síndic general, Vicenç Mateu, reclamant-los celeritat en l’aprovació. Una acció que ha comptat amb el suport dels dos consellers de la minoria, Cèlia Vendrell i Marc Magallón, que van celebrar que es «vetlli per les arques comunals» i van recordar que només es reclama «el que per llei ens pertoca».

S’adjudiquen les obres de reforma de Casa Comuna

El ple de la corporació va aprovar ahir per unanimitat l’adjudicació de les obres de reforma de Casa Comuna, que està previst que comencin en breu. Es reformaran la primera i cinquena planta de l’edifici administratiu amb una inversió de 687.333 euros. Segons es va detallar, es redistribuiran els espais, fet que permetrà disposar de noves sales de reunions i despatxos, i la sala de Consell de Comú es traslladarà al cinquè pis, on hi havia la biblioteca comunal. Aquesta inversió també permetrà renovar les butaques de la sala d’actes així com la millora d’aspectes tècnics com el so i la il·luminació.



D’altra banda, també es va informar de la liquidació de comptes durant el primer semestre de l’any. En aquest sentit, la consellera de Finances, Núria Gómez, va detallar que els comptes presenten un superàvit de 5,9 milions. Gómez va remarcar que s’està dins de les previsions. Pel que fa a l’endeutament, es va informar que a data 30 de juny se situa en 18,2 milions d’euros, el que suposa estar un 37,3% per sota del límit legal establert.