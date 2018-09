Inaugurat un nou camí escolar per anar fins als col·legis la Peletera i Sagrada Família

Amb l'objectiu de millorar la seguretat dels infants i joves que van caminant a l'escola, el comú d'Escaldes-Engordany i el ministeri d'Ordenament Territorial han senyalitzat dos nous trams de camí escolar, concretament per accedir a l'escola francesa de la Peletera i al Sagrada Família. Per una banda, uns 1.200 metres que van des de la plaça Santa Anna fins la Peletera, i per altra, uns 800 des del parc de la Mola (on hi ha circulació) fins al col·legi Sagrada Família. El camí escolar està indicat amb senyalització vertical i no amb els gravats al terra d'altres ja existents, perquè de seguida quedaven malmesos i s'havien de repassar sovint, ha justificat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres.

Aquest camí escolar era una proposta precisament del consell d'infants d'Escaldes, ha recordat la cònsol major, Trini Marín. I se suma als ja existents per accedir a les escoles andorrana i espanyola. Habilitar aquests camins també és un requisit d'Unicef, tenint en compte que la parròquia és 'amiga de la infància'.

Marín ha explicat que a banda d'habilitar el camí escolar s'han fet les voravies més amples a l'avinguda Copríncep de Gaulle i s'ha tret el trànsit al carrer de la Peletera per millorar-ne la seguretat.

De camins escolars, ha explicat Torres, n'hi ha a totes les parròquies. A la localitat d'Encamp no n'hi ha, però sí al Pas de la Casa. Es treballa per fer-ne més, ha avançat el ministre.